Ucrania: Trump, tratos energéticos para convencer a Putin

El magnate puso sobre la mesa una serie de acuerdos energéticos y el alivio de las sanciones en las negociaciones de este mes como incentivos para animar al Kremlin a detener la guerra.

Rusia se ha visto privada de la mayor parte de la inversión internacional en su sector clave precisamente debido a las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Según reportes de la prensa internacional, se debatió la posibilidad de que Exxon Mobil se reincorpore al proyecto ruso de petróleo y gas Sajalín-1.

También se ha planteado la posibilidad de que Moscú adquiera equipos estadounidenses para sus proyectos de GNL, como Arctic LNG 2, actualmente sujetos a sanciones occidentales.

Otra idea es que Estados Unidos adquiera rompehielos de propulsión nuclear a Rusia.

Las conversaciones tuvieron lugar durante el viaje del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú a principios de este mes, donde se reunió con Putin y el director del fondo de inversión ruso Kirill Dmitriev.

Posteriormente, se trataron con el magnate en la Casa Blanca.

Estos acuerdos también se mencionaron brevemente en la cumbre de Alaska del 15 de agosto.

Tanto es así, según una fuente, que "la Casa Blanca quería causar sensación tras la cumbre anunciando un importante acuerdo de inversión".

"Así es como Trump siente que logró algo", explicó la misma fuente.

El mismo día de la cumbre de Alaska, Putin firmó un decreto que podría permitir a los inversores extranjeros, incluyendo a Exxon Mobil, recuperar participaciones en el proyecto Sajalín-1.

Sin embargo, esto estaría condicionado a que los accionistas extranjeros abogaran por el levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia. Exxon retiró sus operaciones en Rusia en 2022 tras la invasión de Ucrania, con una pérdida de US$4600 millones.

Su participación del 30% como operador del proyecto Sajalín-1 en el Lejano Oriente ruso fue confiscada por el Kremlin ese mismo año.

Estados Unidos también impuso varias oleadas de sanciones al proyecto Arctic LNG 2 a partir de 2022, cortando el acceso a los rompehielos, esenciales para operar en la región durante gran parte del año.

El proyecto es propiedad mayoritaria de Novatek, que el año pasado comenzó a colaborar con grupos de presión en Washington para intentar reconstruir las relaciones y lograr el levantamiento de las sanciones.

Washington también intenta presionar a Moscú para que compre tecnología estadounidense en lugar de china, como parte de una estrategia más amplia para aislar a Pekín y debilitar las relaciones entre ambos países.

Trump ofreció incentivos mientras amenaza con usar sanciones si, en una o dos semanas, las conversaciones de paz no avanzan.

Pero, en segundo plano, las garantías de seguridad que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky exige para un progreso acelerado aún no se vislumbran.

Es probable que el magnate esté jugando una estrategia más amplia, que incluye el control de armas nucleares con Rusia y China, antes del vencimiento del acuerdo New Start entre Estados Unidos y Rusia en febrero de 2026.

Putin también está preocupado por la Cúpula Dorada, el escudo espacial prometido por Trump.

Pero la postura ambigua de Donald Trump tampoco le sienta bien al diario conservador The Wall Street Journal, que lo ataca en un editorial mordaz, instándolo a ejercer la máxima presión sobre Moscú.

"La muy publicitada cumbre de Alaska", escribe el periódico, "parece no haber logrado nada, salvo permitir que Putin evite una mayor presión sobre las sanciones.

Trump ahora afirma que necesita dos semanas más para decidir qué hacer y está haciendo recaer la responsabilidad en ambas partes.

“Ya veré quién tiene la culpa”, dijo.

Pero el editorial pregunta: “¿Cuánto más obvio puede ser que Rusia sea el obstáculo para la paz? La intención de Putin es aniquilar a un vecino occidental relativamente libre, cuya existencia amenaza su visión de una Gran Rusia. ¿Cuál es la postura de compromiso para este proyecto? No se resolverá eligiendo terrenos para intercambiar”.

“En este punto —concluye el periódico— Trump puede decirles a sus votantes que intentó con todas sus fuerzas convencer a Putin de hacer la paz. El intento fracasó. La siguiente estrategia, que le ha funcionado a Trump en otras partes del mundo, se llama máxima presión”.

“La forma en que Trump puede poner fin a la guerra es haciendo que Putin concluya que los costos son demasiado altos para continuar”, completó el periódico. (ANSA).