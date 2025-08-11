Ucrania: Trump y Putin van por intercambio territorios

Donald Trump anunció que Volodímir Zelenski no será parte de la cumbre programada entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes en Alaska.

No solo eso: para obtener la paz, el jefe del Estado ucraniano deberá aceptar ceder territorios en un "intercambio" con Rusia, enfatizó el magnate, expresando su "contrariedad" por el rechazo de Zelenski.

Solo unas horas antes, el presidente ucraniano había declarado claramente: "Las concesiones a Putin no lo convencerán para que ponga fin a la guerra". Así, hace un nuevo llamado a los socios para que ejerzan "una presión más fuerte" sobre Moscú.

"Las concesiones no convencen a un asesino, pero una defensa realmente fuerte de la vida detiene a los asesinos", había añadido Zelenski, quien desde que se anunció la cumbre de agosto entre Trump y Putin estuvo llevando a cabo frenéticas consultas diplomáticas, especialmente con las capitales europeas.

La UE, por su parte, anunció que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene programadas para el miércoles nuevas llamadas organizadas por el canciller alemán, Friedrich Merz, con otros líderes europeos (incluida la italiana Giorgia Meloni), con Zelenski y con el propio Trump.

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que ese mismo día se consultará en videoconferencia con otros dos representantes de la Coalición de Voluntariosos: el propio Merz y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Otro líder de la Coalición, el primer ministro polaco, Donald Tusk, reiteró que Kiev debe ser parte de las conversaciones de paz y que no se debe permitir a Rusia desafiar las fronteras "con impunidad".

Pero el magnate estadounidense parece seguir firme en su camino. "Habrá un intercambio de territorios, lo sé de Rusia", afirmó, sin escatimar en críticas a Zelenski por su resistencia.

"¿Tuvo la aprobación para ir a la guerra y matar a todos, pero necesita la aprobación para hacer un intercambio de territorios?", preguntó el presidente estadounidense, con relación a una objeción que el líder ucraniano habría planteado, afirmando que la cesión de territorios requeriría enmiendas a la Constitución ucraniana.

Trump también subrayó que en Alaska no habrá ninguna cumbre trilateral con la participación de Zelenski.

"Hablaré con Putin, le diré que ponga fin a la guerra", anunció el inquilino de la Casa Blanca, diciendo que espera un diálogo "constructivo" con el líder ruso.

"Veremos cuáles son los parámetros -continuó-. Si es un acuerdo justo, lo revelaré a los europeos, a la OTAN y a Zelenski. Lo llamaré primero y podría desearle buena suerte, continúen luchando, o podría decirle que podemos encontrar un acuerdo".

Si las cosas van así, según Trump, "la próxima reunión será entre Zelensky y Putin, o Zelensky, Putin y yo".

"Estaré si es necesario, pero quiero organizar un encuentro entre los dos líderes", agregó.

Para Putin, el mandatario estadounidense tuvo palabras casi cordiales: "Creo que es muy respetuoso que el presidente de Rusia venga a nuestro país, en lugar de que nosotros vayamos a su país o incluso a un tercer lugar", dijo.

"Creo que si no fuera por mí, no estaría hablando con nadie más en este momento", añadió. Luego también pareció insinuar la posibilidad de un levantamiento futuro de las sanciones con un regreso a la normalidad de los intercambios comerciales con Moscú.

"Rusia tiene un territorio de gran valor si Vladimir Putin se dedicara a los negocios en vez de a la guerra", observó.

En el terreno, el ministerio de Defensa ruso reclamó la conquista de otro pueblo en la región oriental ucraniana de Donetsk.

Mientras tanto, las autoridades locales informaron que una persona murió y dos resultaron heridas en un ataque de drones ucranianos en una zona industrial de la región rusa de Nizhny Novgorod, a cientos de kilómetros de la línea del frente.

Según la agencia ucraniana Ukrinform, el ataque tenía como objetivo una fábrica que produce componentes de misiles. Por su parte, las autoridades ucranianas informaron que seis personas resultaron heridas en un bombardeo ruso en la región de Jerson y otras seis en la de Dnipropetrovsk. (ANSA).