Ucrania: Trump, "Zelensky y Putin quieren el acuerdo, estamos en la fase final"

Ambos líderes se estrecharon la mano a la llegada de Zelensky, quien vestía una chaqueta para la ocasión.

Trump, actuando como un interlocutor clave en estas complejas conversaciones, expresó su convicción de que tanto Zelensky como el presidente ruso, Vladimir Putin, "quieren llegar a un acuerdo".

Subrayó que Putin "es muy serio sobre la paz" y anunció que volvería a contactar al líder ruso tras su reunión con Zelensky.

"Creo que estamos en la fase final de las conversaciones, y veremos. De lo contrario, continuará por mucho tiempo. O terminará o continuará por mucho tiempo", afirmó Trump al recibir a su homólogo ucraniano. El presidente aseguró además que Ucrania recibirá "fuertes" garantías de seguridad en caso de un plan de paz, las cuales involucrarán activamente a Europa.

Desde Moscú, el consejero presidencial ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias rusas, ofreció una perspectiva sobre las negociaciones.

Ushakov afirmó que los presidentes de Rusia y Estados Unidos "comparten sustancialmente el mismo punto de vista" respecto a que las propuestas de alto el fuego temporal, impulsadas por ucranianos y europeos bajo pretextos como la preparación de referendos, solo "prolongan el conflicto y corren el riesgo de llevar a una reanudación de las hostilidades".

Ushakov confirmó que la llamada telefónica previa entre Trump y Putin fue solicitada por el lado estadounidense y que ambos líderes acordaron mantener otra conversación "rápidamente" después del encuentro de Trump con el equipo ucraniano en Mar-a-Lago.

El consejero ruso enfatizó que el fin de las hostilidades en Ucrania es viable si Kiev toma una "decisión política valiente y responsable" sobre el Donbás, en línea con los acuerdos ruso-estadounidenses.

Además, reveló que Putin aceptó la propuesta de Washington de establecer dos grupos de trabajo conjuntos para la resolución de la crisis: uno enfocado en "aspectos de seguridad" y otro en "cuestiones económicas", con más detalles previstos para principios de enero.

Poco antes de su reunión con Zelensky, Trump había calificado su conversación telefónica con Putin como "constructiva" en su red social Truth.

El portavoz presidencial ucraniano, Serhiy Nykyforov, anunció que tras el encuentro en Florida, Zelensky y Trump mantendrán una llamada conjunta con líderes europeos, cuya lista definitiva aún está en elaboración. El enviado del Kremlin en Estados Unidos, Kirill Dmitriev, también calificó la llamada entre Trump y Putin como "buena y muy productiva", según reportó la cadena CNN.

La cumbre se produce bajo la sombra de uno de los bombardeos rusos más masivos sobre Kiev en meses, que incluyó casi 500 drones y cerca de 40 misiles en diez horas, dejando dos víctimas mortales, decenas de heridos y más de un millón de hogares sin electricidad ni calefacción.

Zelensky, antes de volar a Florida y tras hacer escala en Canadá para reunirse con el primer ministro, Mark Carney, y una videollamada con aliados europeos, acusó a Moscú de que estos ataques "desenmascaran la verdadera actitud de Vladimir Putin y su círculo: ninguna voluntad de poner fin a la guerra".

Por su parte, Putin, en respuesta a la intensificación diplomática, volvió a amenazar con "llevar a cabo la operación por la fuerza" si Kiev no resuelve el conflicto pacíficamente, instando a los ucranianos a "retirarse de los territorios" reclamados por Moscú.

La onda expansiva de los ataques rusos, que también incluyeron la reivindicación de la conquista de Myrnohrad y Huljaipole en el este, provocó una fuerte reacción internacional. Varsovia, en particular, hizo despegar cazas y lideró la condena continental, denunciando los bombardeos "a pesar de la disponibilidad de Zelensky a hacer concesiones".

En este contexto, el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos sigue siendo crucial. Zelensky y los líderes europeos tienen previsto volver a comunicarse inmediatamente después del encuentro en Mar-a-Lago.

El paquete de 90.000 millones de euros del préstamo puente de la UE, acordado el pasado 18 de diciembre, reafirma el compromiso europeo. Ursula von der Leyen y Antonio Costa reiteraron el objetivo de una "paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial" de Ucrania, prometiendo "mantener alta la presión sobre el Kremlin" y "acompañar a Kiev hacia la adhesión a la UE". (ANSA).