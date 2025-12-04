Ucrania.- Turquía protesta ante Ucrania y Rusia por los ataques contra embarcaciones frente a sus costas en el mar Negro

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

El Gobierno de Turquía ha anunciado este jueves que ha convocado al embajador de Ucrania y al encargado de negocios ruso para protestar por la escalada de las tensiones en el mar Negro, después de que se haya registrado un aumento de los ataques contra embarcaciones vinculadas a Rusia en su zona económica exclusiva en el mar Negro.

La viceministra de Exteriores turca, Ayse Berris Ekinci, ha indicado ante un comité del Parlamento del país que esta decisión llega después de que en las últimas semanas haya habido una escalada de ataques recíprocos entre Moscú y Kiev, incluidos incidentes que han alcanzado aguas bajo jurisdicción de Turquía, según recoge el diario 'Daily Sabah'.

"Estamos viendo una escalada muy seria en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más recientemente, algunos ataques han tenido lugar en el mar Negro, dentro de nuestra zona económica exclusiva. Por esa razón, convocamos ayer al encargado de negocios de Rusia y hoy al embajador de Ucrania, para trasladar nuestras preocupaciones", ha explicado.

Esta semana fue atacado con un dron el buque ruso 'Midvolga 2' a 80 millas náuticas (a unos 129 kilómetros) de la costa turca, sufriendo daños menores. El viernes pasado dos petroleros —'Kairos' y 'Virat'— fueron atacados a 28 y 38 millas náuticas (45 y 31 kilómetros) de la costa turca, respectivamente, provocando un incendio y daños. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha considerado que estos ataques indican una escalada "alarmante" y "no pueden justificarse".