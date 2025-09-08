LA NACION

Ucrania: Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las tropas de Rusia

Ucrania: Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las t

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Ucrania: Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las tSERGEI SUPINSKY - AFP

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado este lunes la recuperación de una localidad situada en la provincia de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los avances territoriales del Ejército de Rusia durante los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "las fuerzas del 425º regimiento de asalto 'Skelya' han tomado totalmente el control de la localidad de Zarichne, en la provincia de Donetsk", sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

LA NACION
Más leídas
  1. De Tini y De Paul a Pedro Rosemblat: los famosos que estuvieron en el show de Lali Espósito en Vélez
    1

    Lali en Vélez: de Tini y De Paul a Cande Vetrano y Andrés Gil, todos los famosos que dijeron presente

  2. La espectacular fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y diversión
    2

    La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión

  3. Milei autocrítico, caras largas y sugestivas ausencias en el escenario
    3

    Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias

  4. Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral
    4

    Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral

Cargando banners ...