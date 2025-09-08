Ucrania: Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las tropas de Rusia

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado este lunes la recuperación de una localidad situada en la provincia de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los avances territoriales del Ejército de Rusia durante los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "las fuerzas del 425º regimiento de asalto 'Skelya' han tomado totalmente el control de la localidad de Zarichne, en la provincia de Donetsk", sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.