Ucrania.- Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este miércoles el lanzamiento de cerca de 115 drones por parte del Ejército ruso contra varios puntos del país y han asegurado haber derribado más de 85 aparatos, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños de esta nueva oleada de ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han derribado 86 de los 113 drones lanzados por las tropas rusas, si bien han confirmado el impacto de 26 aparatos en once ubicaciones. "El ataque continúa, aún hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha advertido.

Por su parte, el Gobierno ruso ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido cerca de 60 drones lanzados por las Fuerzas Armadas ucranianas durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse sobre víctimas o daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado en Telegram que 17 aparatos han sido derribados en la región de Rostov, a los que se suman doce en Volgogrado, once en Bélgorod, nueve en Vorónezh, tres en el mar Negro, uno en Briansk, Kursk y Oriol, respectivamente, y cuatro en la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.