Ucrania.- Ucrania asegura que la paralización del Gobierno de EEUU no afectará a sus acuerdos sobre drones

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Ucrania ha asegurado que la actual parálisis administrativa que afecta a Estados Unidos no tendrá repercusión alguna en la negociación que ambos países están llevando a cabo sobre la compra por parte de Washington de aviones no tripulados de fabricación ucraniana.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhi Tiji, ha manifestado en su cuenta de la red social X, que las conversaciones "continúan según lo planeado" y el resto de suministros estadounidenses "siguen llegando a Ucrania".

El acuerdo contempla la compra de drones ucranianos durante un período de 5 años. Además, contempla la posibilidad de la producción conjunta de varios modelos ucranianos.

El llamado 'shutdown' continúa este viernes por tercer día consecutivo tras la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en cuestiones presupuestarias. Hoy habrá una nueva votación en el Senado norteamericano para intentar desbloquear este cierre de gobierno en medio de posturas enormemente alejadas.