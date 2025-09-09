Ucrania.- Ucrania asegura que la sede del Gobierno en Kiev fue atacada por un misil ruso “Iskander”

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Ucrania han asegurado este martes que la sede del Gobierno que fue atacada el fin de semana durante un bombardeo masivo sobre Kiev, la capital del país, fue alcanzada por un misil ruso 'Iskander' que contenía componentes fabricados en países como Reino Unido, Estados Unidos o Japón, entre otros.

El 'Iskander', un misil de crucero que cuenta con una pesada ojiva, provocó un incendio, pero la ojiva no llegó a explotar, según ha informado el asesor presidencial para Políticas de Sanciones, Vladislav Vlasiuk, en un mensaje difundido a través de Facebook. Así, ha indicado que "el edificio gubernamental fue golpeado por un misil de este tipo, o al menos parte de uno".

"La ojiva no explotó, principalmente porque el misil fue golpeado parcialmente. Se darán todas las respuestas necesarias a su debido tiempo", ha añadido. En este sentido, ha alertado de que este proyectil cuenta con componentes de fabricación suiza, británica y estadounidense, pero también bielorrusa, rusa y japonesa.

"En comparación con misiles lanzados en años anteriores, hay menos componentes europeos y estadounidenses, pero más rusos y bielorrusos", ha explicado.