Ucrania.- Ucrania asegura que militares norcoreanos colaboran desde Kursk en tareas de vigilancia y ataques con drones

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que militares de Corea del Norte están participando desde la región rusa de Kursk en tareas de reconocimiento con drones que puedan facilitar los bombardeos de Rusia sobre la región ucraniana de Sumi, después de detectar comunicaciones y hasta un vídeo que mostraría el ajuste de uno de estos aparatos.

El Estado Mayor de la Defensa ucraniana ha indicado en un comunicado que estos operadores norcoreanos colaborarían en acciones de ataque, por ejemplo recabando información o ajustando la capacidad de disparo.

Según las autoridades ucranianas "las fuerzas de la ocupación rusa siguen implicando a tropas norcoreanas en operaciones de combate" por la "crítica" falta de efectivos y el "fracaso" de su ofensiva en Sumi, una región situada en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania documentan "todas las pruebas de la participación de formaciones extranjeras en la agresión armada" y alegan su derecho a "neutralizar" a cualquier colaborador de Moscú.

Rusia recurrió a efectivos norcoreanos para apuntalar sus posiciones en la región de Kursk, escenario en 2024 de una incursión de tropas ucranianas, pero ha ofrecido poca información sobre esta inédita alianza. Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur estiman que cientos de militares norcoreanos han perdido la vida.