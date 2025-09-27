Ucrania.- Ucrania ataca instalaciones petroleras rusas en la región de Chuvasia

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una estación petrolera de la región rusa de Chuvasia, situada en el suroeste del país, ha sido objetivo este sábado de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que ha provocado la suspensión de todas las actividades en las instalaciones.

El gobernador de la región, Oleg Nikolaev, ha indicado en un comunicado que la estación afectada se encuentra cerca del río Volga y a la altura de la localidad de Konar, si bien no ha apuntado a daños de gran envergadura.

Nikolaev, que ha matizado que la zona del impacto está a unos 1200 kilómetros del territorio ucraniano, ha descartado la presencia de víctimas y ha hablado de "daños menores".

Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas ucranianas contra refinerías e instalaciones petroquímicas rusas durante los últimos meses, especialmente en el sur del país.