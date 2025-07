Ucrania.- Ucrania confía en que las amenazas arancelarias de Trump pongan fin a la guerra "antes de final de año"

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Andri Yermak, uno de los asesores más destacados del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que están convencidos de que las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos pueden finalmente hacer que Vladimir Putin se siente a negociar el fin de la guerra, que prevé pueda producirse "antes de final de año". "Sólo los problemas económicos son capaces de presionar realmente a Putin y hacerle reconocer que es demasiado costoso para él continuar esta guerra", ha dicho en una entrevista para un podcast del diario británico 'The Times'. Yermak ha explicado que estos nuevos "aranceles secundarios", tal y como los definió Trump, también afectarán a China e India, que son los dos mayores compradores de combustibles fósiles de Rusia. "Durante todo este año el precio del petróleo le ha dado la oportunidad de financiar su maquinaria militar", ha dicho. Estas nuevas sanciones "ejercerán una presión muy fuerte sobre Putin y perderá una enorme cantidad de dinero", según el jefe de gabinete de Zelenski, que ha agregado que "los países que compran petróleo ruso también lo presionarán". Esta semana, fruto de su cada vez mayor desencanto con el presidente ruso, Trump anunció que impondría aranceles de hasta el 100% a los socios comerciales de Moscú si en 50 días no se producía un verdadero avance en las negociaciones de alto el fuego y un verdadero proceso de paz con Ucrania. De igual forma, Yermak ha expresado su confianza en que Trump no se eche para atrás, sabedor de que Putin "no quiere ahora la guerra" y de lo "exitosa" que ha sido "la paz a través de la fuerza" en Irán. "Así fue como detuvo la guerra", ha adulado el asesor de Zelenski al presidente de Estados Unidos. Yermak también ha asegurado que ya han quedado atrás los momentos en los que Trump y Zelenski evidenciaban una marcada falta de sintonía, ejemplificada de manera abrupta en aquel encuentro en la Casa Blanca, y que ya, por primera vez, están "hablando el mismo idioma" con respecto a la guerra de Ucrania. Una vez el comercio con Europa ha quedado bloqueado debido a las sanciones, Rusia depende en gran medida de sus ventas a China, que adquiere el 47% de su crudo y el 44% del carbón; y a India, que compra el 38% del petróleo y el 19% de su carbón.