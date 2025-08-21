Ucrania: Ucrania da por recuperadas seis localidades de la región de Donetsk tomadas por Rusia

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, ha afirmado que las tropas ucranianas avanzan "con éxito" en una contraofensiva en la zona este y han logrado "despejar" seis localidades de la región de Donetsk tomadas por los militares rusos. En concreto, según Sirski, se trata de seis áreas vinculadas al frente de Pokrovsk, uno de los objetivos estratégicos de Rusia en la zona para mermar la capacidad de reposición logística de las fuerzas ucranianas. Moscú ha asegurado en estos últimos días que ha logrado precisamente avances en este mismo frente.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha explicado en un mensaje en Telegram que ha examinado con otros oficiales la evolución del conflicto en las zonas "más difíciles", donde admite que el "enemigo" cuenta con superioridad numérica. Según Sirski, Rusia contaría por "cientos" las bajas en sus filas.

"La tarea clave es responder de manera eficaz a los cambios en las tácticas del enemigo mientras preservamos la vida de los defensores de Ucrania en la medida de lo posible", ha enfatizado, en un mensaje en el que ha aplaudido la "valentía" y la "dedicación" de las tropas.