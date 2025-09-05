Ucrania: Ucrania denuncia el lanzamiento en las últimas horas de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este viernes el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte del Ejército de Rusia contra el país durante las últimas horas, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 157 drones kamikaze y señuelos así como seis misiles guiados 'S-300' y un misil 'Kh-59', antes de especificar que 121 aparatos no tripulados han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que los siete misiles y un total de 35 drones han alcanzado diversos objetivos en diez puntos del país, sin detalles sobre las zonas atacadas o sobre la presencia de víctimas, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre esta nueva oleada de ataques contra Ucrania.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado en Telegram que los sistemas de defensa antiaérea del país han destruido más de 90 aparatos no tripulados ucranianos, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

En este sentido, ha manifestado que 15 aparatos han sido derribados en la región de Briansk, a los que se suman trece en Rostov, doce en Tula, once en Kaluga, nueve en Riazán, siete en Vorónezh y cinco en Kursk y Oriol, respectivamente. Además, ha habido interceptaciones en Lípetsk, Bélgorod, Smolensk, el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.