Ucrania: Ucrania destruye tres helicópteros en un ataque a instalaciones militares rusas en Crimea

Presidente de Ucrania
TETIANA DZHAFAROVA - AFP

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una unidad especial de la Dirección General de Inteligencia ucraniana (GUR) ha atacado en las últimas horas objetivos militares rusos en la península de Crimea y ha destruido, entre otros, tres helicópteros militares.

“Los Fantasmas de la GUR llegaron por aire y le han prendido fuego. Han vuelto a destruir otra vez objetivos importantes de los ocupantes (...). Siguen con el proceso de destruir el sistema de defensa antiaérea de las fuerzas de ocupación rusa en Crimea”, ha informado el GUR en un comunicado publicado en Telegram.

En concreto, han dado cuenta de la destrucción de varios “objetivos de alto valor” tales como un radar Utos-T, un radiotelescopio RT-70, equipo del sistema de posición por satélite ruso Glonass, un radar MR-10M1 Mys M1 y un radar 96L6-AP del sistema de defensa antiaéreo S-400.

“¡Sigue la desmilitarización de la Crimea bajo ocupación provisional! ¡Gloria a Ucrania!”, concluye.

Además, las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de la destrucción de dos helicópteros rusos en un ataque de dron en una base cercana a Simferopol y de al menos seis aerodeslizadores alcanzados por misiles en una base rusa cerca de Voloshine.

