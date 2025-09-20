Ucrania.- Ucrania eleva a más de 1,1 millones las bajas rusas en combate desde el inicio de la invasión

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas ucranianas han cifrado este sábado en más de 1,1 millones las bajas en combate sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, incluyendo muertos y heridos, sin que Moscú haya facilitado informaciones en este sentido desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que estima en 1.100.600 el total de "pérdidas enemigas", incluidas 1070 durante los enfrentamientos registrados durante las últimas 24 horas. Además, ha indicado que las fuerzas rusas han perdido 11.192 carros de combate, 23.280 vehículos blindados de transporte de personal, 1218 sistemas antiaéreos, 422 aviones, 231 helicópteros, 61.045 drones, 3718 misiles de crucero, 28 buques, un submarino y 62.168 vehículos de transporte de combustible.

"Los datos están siendo actualizados", ha zanjado.

La guerra, desatada por la citada orden de invasión del presidente ruso, Vladimir Putin, lleva activa más de tres años y medio y tiene su epicentro en el este de Ucrania, si bien las tropas de Moscú lanzan ataques con misiles y drones contra todo el territorio, sin que los esfuerzos internacionales para un alto el fuego y un acuerdo de paz hayan dado frutos.