Ucrania: Ucrania enfrenta crisis demográfica, "la mayoría de refugiados no regresará"
Lo dijo la enviada especial de los ucranianos en la UE, Ylva Johansson
Ylva Johansson, enviada especial para los ucranianos en la Unión Europea, destacó en un evento sobre la protección temporal de los refugiados que, a pesar de la necesidad de retorno, la mayoría de los ucranianos que actualmente residen en Estados miembros de la UE prefieren quedarse.
"Si preguntamos a los ucranianos que acogemos, la mayoría querría permanecer en los Estados miembros donde vive", afirmó Johansson, enfatizando que esta decisión refleja una realidad clara: muchos han optado por no regresar a su país.
Johansson dijo además que "es hora de cambiar la narrativa: es momento de pasar de la protección de los refugiados al empoderamiento de la diáspora y al futuro de Ucrania", agregó, subrayando que la tarea de la UE es "garantizar que los ucranianos puedan contribuir al futuro de Ucrania, incluso si no están listos para regresar". (ANSA).