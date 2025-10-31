Ucrania.- Ucrania extradita por primera vez a un militar ruso acusado de crímenes de guerra contra un lituano en 2022

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ucrania ha aprobado la primera extradición de un militar ruso acusado de cometer crímenes de guerra, en este caso sobre un ciudadano lituano, en unos hechos que se habrían cometido en Melitópol, en la zona ocupada de Zaporiyia, en 2022.

"Se trata del primer caso desde el inicio de la agresión armada de Rusia contra Ucrania en el que Ucrania transfiere a un militar ruso detenido a otro Estado para su enjuiciamiento penal de conformidad con el principio de jurisdicción universal", ha destacado la Fiscalía General ucraniana en un comunicado.

La acusación sostiene que el sospechoso, en calidad de infante de Marina de la Flotilla del Caspio, participó entre marzo y septiembre de 2022 en la organización de un campo de detención en el aeródromo militar de la ciudad de Melitópol.

"En este campo, civiles y prisioneros de guerra, entre ellos un ciudadano de la República de Lituania, fueron detenidos ilegalmente, torturados y humillados", señala la nota de la Fiscalía. Su entrega a ese país del Báltico se hizo efectiva este miércoles, según ha confirmado Kiev este viernes.

Según la investigación, el sospechoso --detenido en agosto de 2023-- y otros militares rusos, "no solo custodiaba a civiles detenidos ilegalmente y a prisioneros de guerra, sino que también participaba en las palizas y torturas".

El Estado lituano le acusa de crímenes de guerra contra civiles y prisioneros, incluyendo tortura, privación ilegal de libertad, violar convenios internacionales y leyes sobre costumbres de la guerra. Se enfrenta a penas de prisión que oscilan entre los diez y veinte años, o la cadena perpetua.