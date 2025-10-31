Ucrania: Ucrania intercepta más de cien de los cerca de 150 drones lanzados esta noche por Rusia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este viernes el lanzamiento de cerca de 150 drones por parte de las fuerzas de Rusia, en una nueva oleada de ataques nocturnos en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que el Ejército ruso ha lanzado 145 drones y un misil balístico tipo Iskander, antes de destacar que 107 aparatos no tripulados y el misil han sido interceptados, si bien otros 36 drones han impactado "en 20 ubicaciones".
"El ataque sigue en marcha, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo (de Ucrania). Sigan las normas de seguridad", ha trasladado a la población, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.
El Servicio de Emergencia de Ucrania (SES) ha afirmado que al menos once personas, entre ellas cuatro niños, han resultado heridos a causa de un ataque contra una zona residencial de la ciudad de Sumi, al tiempo que ha confirmado daños en Dnipró, Shajtarsk y Pokrovsk, en la provincia de Dnipropetrovsk.
Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado el derribo de 130 drones lanzados por Ucrania, entre ellos 31 en Kursk, 21 en Vorónezh, catorce en Bélgorod y diez en Briansk, así como uno en la región de Moscú, sin especificar si se dirigía hacia la capital, objetivo de ataques durante los cuatro días anteriores.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que otros nueve aparatos han sido derribados en las regiones de Oriol, Tambov y Tula, a los que se suman seis en Lípetsk y Yaroslavl, cinco en Rostov, cuatro en Volgogrado, tres en Kaluga y dos en Riazán, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.
