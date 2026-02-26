Ucrania: Ucrania, la paz sigue lejana; Moscú, "sin plazos"

Esto ocurre justo cuando comenzaron en Ginebra nuevos contactos entre una delegación ucraniana y una estadounidense, en vista de una reanudación prevista de las negociaciones trilaterales con los rusos la próxima semana en la ciudad suiza.

"No tenemos plazos, tenemos objetivos que estamos cumpliendo", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov. Este comentario se hizo poco antes de que comenzara en Ginebra el encuentro de los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con una delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov.

Por la tarde, la agencia Tass informó sobre la llegada al hotel donde se llevaban a cabo las conversaciones de Kirill Dmitriev, asesor presidencial ruso para inversiones extranjeras.

Este último tiene programadas negociaciones separadas con los emisarios estadounidenses. Esto confirma cómo el presidente estadounidense, Donald Trump, continúa vinculando el posible desarrollo de las relaciones económicas a una solución del conflicto, como ha destacado el Kremlin.

"La parte estadounidense todavía prefiere unir completamente estos dos rieles", explicó el portavoz, Dmitry Peskov.

Según fuentes europeas en Moscú, las negociaciones trilaterales iniciadas desde enero entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, primero en Abu Dhabi y luego en Ginebra, solo registraron "algún progreso en el monitoreo de un potencial alto el fuego" futuro.

La cuestión territorial permanece por resolver en este momento, con Rusia insistiendo en adquirir el control de toda la región del Donbás y el rechazo del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Las nuevas consultas en Suiza fueron precedidas, en la noche del miércoles al jueves, por otra masiva oleada de ataques rusos.

Zelensky declaró que el enemigo utilizó 420 drones y 39 misiles.

"Rusia ha vuelto a declarar la guerra a las infraestructuras críticas y a los edificios residenciales comunes", acusó el líder ucraniano, añadiendo que "decenas de personas resultaron heridas en ataques en ocho regiones, con infraestructuras atacadas en varias áreas".

Mientras tanto, la televisión estatal sueca SVT lanzó la alarma por un supuesto dron ruso que se habría acercado al portaaviones francés Charles de Gaulle, actualmente anclado en Malmoe, Suecia, y que fue repelido por los sistemas de defensa suecos.

El estado mayor francés informó que el dron fue interceptado a 13 kilómetros del barco, pero no confirmó que fuera ruso.

Moscú, por su parte, no cesa en sus críticas hacia los europeos, a quienes acusa de querer obstaculizar las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

Comentando la presencia al margen de las últimas negociaciones en Ginebra, el 17 y 18 de febrero, de funcionarios de países europeos, Lavrov subrayó que estaban presentes a título personal "en la antesala" de la sede de las negociaciones.

"Nadie los está esperando, nadie los ha invitado a esta mesa de negociación, porque no saben cómo comportarse", añadió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova. (ANSA).