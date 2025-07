Ucrania.- Ucrania reivindica un ataque contra una de las mayores plantas petroquímicas de Rusia

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades ucranianas han reivindicado este martes un ataque con éxito sobre una de las principales instalaciones de procesamiento de gas y productos petroquímicos de Rusia, en la región de Samara, ubicada a orillas del Volga. Se trata de la Compañía Petroquímica Novokuibishevsk y "forma parte de la cadena de producción del complejo militar-industrial", ha explicado el jefe del Centro de Ucrania contra la Desinformación, Andri Kovalenko, en su cuenta de Telegram. Kovalenko ha detallado que la empresa se encarga de producir componentes para la fabricación de explosivos, como benceno, fenol, acetona o alcohol etílico sintético, entre otros. "Estos componentes se utilizan para producir TNT, hexógeno, tetril y otros tipos de explosivos", ha destacado. "Se emplean para equipar proyectiles de artillería, bombas antiaéreas, municiones de racimo y misiles", ha añadido. Por su parte, las autoridades rusas han afirmado haber derribado "varios drones" cuando se disponían a atacar "una empresa industrial" en Samara. "No hubo víctimas ni daño", ha asegurado, en contraste con la versión ucraniana, el gobernador de la provincia, Viacheslav Fedorishchev, en su cuenta de Telegram. "Esta mañana, varios vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos en un intento de atacar una empresa industrial de nuestra región", ha contado Fedorishchev, quien ha informado de que la conexión a Internet ha sido bloqueada en la región para poder "suprimir los vehículos aéreos no tripulados enemigos".