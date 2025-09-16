Ucrania: Ucrania remarca a Trump que Putin incumplió sus promesas e insta a una nueva política de sanciones

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades ucranianas han recordado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su homólogo ruso, Vladimir Puitn, ha incumplido su palabra y no ha respetado ninguna de sus promesas, por lo que han insistido de nuevo a sus socios que apliquen de manera "urgente" sanciones más profundas.

"Putin no puede seguir actuando con total impunidad", ha dicho el titular de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien le ha acusado de incumplir compromisos tales como "detener los asesinatos", "presentar pasos reales hacia la paz" en las conferencias de Estambul, o aceptar una reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Sibiga ha enumerado que, en cambio, Putin ha "intensificado el terror contra Ucrania", incluidos "horribles ataques terroristas contra civiles", e incluso Rusia ha invadido el espacio aéreo polaco y rumano con drones.

Es por ello que el ministro de Exteriores ha renovado estas demandas, tanto en lo referente a Washington como a las capitales europeas, aprovechando que "la economía rusa ya está en una situación precaria".

Mayor presión, sostiene, obligaría a Putin "a comprender que continuar la guerra amenaza tanto a su régimen como a él mismo".

"Deben ser medidas coordinadas a ambos lados del Atlántico. Pero deben tomarse ahora, no más tarde", ha instado.