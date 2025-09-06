Ucrania.- Ucrania reprocha a Hungría que considere una "amenaza" su adhesión a la UE

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha reprochado al responsable de la cartera de Hungría, Péter Szijjártó, que continúe rechazando la adhesión del país ucraniano a la Unión Europea por considerar falso que suponga una "amenaza" contra los agricultores húngaros.

"La adhesión de Ucrania a la UE no supone una amenaza para los agricultores húngaros, que no han bloqueado la frontera entre Ucrania y Hungría ni un solo día y este año están comprando activamente maíz ucraniano", ha indicado el político ucraniano en respuesta a un mensaje emitido por su homólogo húngaro previamente en la red social X.

Szijjártó ha comentado las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las que consideraba "extraña" la posición negativa de Hungría respecto a la entrada ucraniana en la UE, argumentando que esta decisión "destruiría a (nuestros) agricultores, (nuestro) mercado laboral y (nuestra) seguridad".

"A diferencia de Zelenski, la postura de Hungría no viene dictada desde el exterior. Nos da igual lo que opine Moscú sobre la pertenencia de Ucrania a la UE", ha mencionado también en el mensaje desde la misma red social.

En respuesta a estas palabras, Sibiga ha sostenido que no solo no supondría una amenaza para Hungría, sino que, "al contrario, redunda en su interés nacional y de seguridad".

El ministro ucraniano ha afirmado que los agricultores húngaros no han bloqueado "ni un día" la frontera entre ambos países y ha añadido que "están comprando activamente maíz ucraniano".

Igualmente, ha aseverado que, ya antes de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno húngaro "invitó" a los trabajadores ucranianos a ir a su país para "compensar la escasez de mano de obra cualificada".

"En lugar de peleas en Twitter (X), reunámonos y tengamos una conversación significativa. Estoy seguro de que podemos negociar de buena fe sobre soluciones pragmáticas, en aras de los intereses comunes de paz y seguridad para nuestras naciones en una Europa unida", ha concluido el responsable de Exteriores ucraniano.