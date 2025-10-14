Ucrania: Ucrania retira la ciudadanía al alcalde de Odesa por poseer pasaporte ruso

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades ucranianas han retirado la nacionalidad al alcalde de Odesa, Gennadi Trujanov, después de que los servicios de Inteligencia hayan confirmado que cuenta también con pasaporte ruso lo que le hace "ciudadano del país agresor".

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha asegurado que Trujanov recibió el 15 de diciembre de 2015 y con una validez de diez años el pasaporte ruso en plena "agresión rusa", en referencia al conflicto en la península de Crimea y el Donbás.

A pesar de que en 2017, por petición del propio alcalde, un tribunal de Moscú canceló la validez del pasaporte, las autoridades ucranianas sostienen que esto no le priva de la ciudadanía rusa adquirida legalmente.

"Trujanov sigue siendo ciudadano ruso. Además, cuenta con número de identificación fiscal de Rusia", remarca el SBU en un comunicado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la firma de un decreto para retirar la nacionalidad de "algunas personas", si bien no ha precisado de quiénes se trataría.

La prensa local ha informado de que serían otros dos los señalados, el exdiputado Oleg Tsarev y el bailarín Sergei Polunin.

En lo que respecta a Trujanov, la retirada de su ciudadanía no implica su cese como alcalde de Odesa, una decisión que correspondería a las propias autoridades locales, que deberán comprobar si ha estado colaborando o no con Rusia.

Trujanov nació en Odesa y ha estado al frente de la ciudad desde 2014. Sus críticos le han acusado de seguir las narrativas afines al Kremlin. La ciudad ha sido bombardeada en varias ocasiones desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, si bien con menor intensidad que otras regiones del sur y sureste.