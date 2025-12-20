Ucrania.- Ucrania y Portugal anuncian la fabricación conjunta de drones marítimos

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha suscrito este sábado en Ucrania un acuerdo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para la fabricación conjunta de drones marítimos. "Ucrania y Portugal han acordado coproducir drones marítimos ucranianos. Hemos demostrado que nuestros USV (drones de superficie no tripulados, por sus siglas en inglés) funcionan perfectamente contra los buques de guerra y submarinos rusos", ha explicado el asesor presidencial ucraniano sobre asuntos estratégicos Alexander Kamishin en su cuenta en X. "Ahora ayudarán a Portugal a defender a Europa desde el mar. Nuestra Industria de Defensa Ucraniana hará a Europa fuerte otra vez", ha subrayado Kamishin. Montenegro y Zelenski han participado en un acto en el Muro de la Memoria de Kiev en la que supone la primera visita del mandatario luso a Ucrania desde que llegara al Gobierno. Montenegro viaja acompañado por el ministro de Defensa, Nuno Melo. Llegó al país a primera hora de este sábado por tren desde Medika, en Polonia. "Esta visita es sobre todo la expresión —y no propiamente un anuncio— de apoyo continuo de Portugal desde el primer minuto ante una agresión injustificada iniciada por Rusia", ha apuntado Montenegro desde Kiev, según recoge la televisión pública portuguesa, RTP. Para Montenegro este viaje a Kiev tiene "un significado muy especial porque estamos en un país que ha sido agredido, que está siendo agredido, invadido, que está en guerra" y ha planteado la necesidad de dar a Kiev "apoyo financiero". Portugal ha ayudado a Ucrania con programas humanitarios, sociales, militares y políticos, "pero Portugal tiene también una relación que es una relación de proximidad entre nuestras comunidades, y que los gobiernos también tienen la obligación de representar y expresar por el pueblo lo que siente el pueblo entero", ha declarado.