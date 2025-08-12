Ucrania: UE, adelante con ayuda a Kiev y sanciones a Moscú

Los líderes de la UE -26 de 27, ya que el húngaro Viktor Orban se retiró- trazan el perímetro en una declaración conjunta de cara a la cumbre del 15 de agosto entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska (que antes perteneció a Rusia).

La pesadilla es un acuerdo impuesto, a expensas de esos "intereses vitales" europeos y ucranianos, que tienden a superponerse.

La próxima ronda de reuniones está prevista para mañana miércoles, en una febril sucesión de cumbres virtuales, primero entre los líderes de la UE, luego ampliada a Trump y Volodymyr Zelensky, y finalmente en el formato de los voluntariosos, tradicionalmente dedicado a cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad para Kiev.

"El pueblo ucraniano debe tener la libertad de decidir su propio futuro. El camino hacia la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania. Negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades", afirmaron los líderes de la UE recordando que las fronteras de un Estado soberano no pueden ser alteradas "con la fuerza".

Esto parece chocar con las palabras de Trump, abierto a la posibilidad de concesiones o intercambios territoriales. Si así fuera, para el Kremlin sería una victoria, en desdén de lo que prevé la carta de las Naciones Unidas. Los límites de Europa van más allá.

"La Unión Europea, en coordinación con Estados Unidos y otros socios que comparten los mismos principios, continuará brindando apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania, que está ejerciendo su derecho intrínseco a la autodefensa, y seguirá apoyando y aplicando medidas restrictivas contra la Federación Rusa", se lee en la nota.

En resumen, Moscú puede olvidarse de la revocación de las sanciones decididas por Bruselas (pero para su renovación se necesita el voto de Budapest y Orban, al respecto, es muy sensible a lo que ocurre en Washington), que son las más dolorosas para su economía, que finalmente está en contracción tras tres años de gastos militares desmedidos.

Por último, pero no menos importante, la capacidad de Kiev en el campo de batalla, hoy y quizás mañana.

"Una Ucrania capaz de defenderse eficazmente es parte integral de cualquier garantía de seguridad futura", concluyen los 26.

"La Unión Europea y los Estados miembros están dispuestos a contribuir más a las garantías de seguridad en función de sus respectivas competencias y capacidades, de acuerdo con el derecho internacional".

En formas ya concretadas (por ejemplo, la integración en el sector de defensa, con inversiones en producción) y por concretar (por ejemplo, el debate sobre los mecanismos de disuasión, que ya está bastante desdibujado).

La Comisión Europea, presionada sobre posibles planes de contención de daños en caso de que la cumbre ruso-estadounidense salga mal, tomó la delantera.

Es "prematuro" hablar de un "mal acuerdo" para Ucrania dado que en este momento solo hay "especulaciones" sobre la mesa, destacó una portavoz del ejecutivo comunitario durante el briefing con la prensa.

"Nos estamos preparando para la cumbre, nuestra línea es clara y trabajamos con Ucrania para que su posición esté representada", pero encerrados Trump y Putin en una habitación, hay que ver qué sale: en 2018, en Helsinki, la bilateral fue un triunfo para el líder ruso. (ANSA).