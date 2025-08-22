Ucrania: UE teme cambio de postura de Trump, Rutte en Kiev

“Estamos trabajando en varios escenarios, incluyendo la posibilidad de que Washington dé dos pasos adelante y uno atrás”, aseguró un alto funcionario europeo involucrado en la elaboración de las garantías de seguridad para Ucrania.

Sin embargo, la cuestión sigue siendo la misma: cómo tratar con Moscú.

“Nadie quiere realmente plantearse disparar a los rusos”, confiesa otra fuente.

“Así que estamos dando vueltas en círculos”, añadió la misma fuente.

Sin embargo, los contactos son frenéticos y el tiempo se agota.

Por ello, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó a Kiev en una visita sorpresa para tranquilizar a Volodimir Zelensky.

“Serán esenciales fuertes garantías de seguridad, y eso es precisamente lo que intentamos definir para que, cuando llegue el momento de participar en la reunión bilateral con Vladimir Putin, se pueda contar con el apoyo incondicional de los amigos de Ucrania”, aseguró Rutte, quien, además, precisó que las garantías de seguridad constarán de “dos niveles”.

“Lo primero será el ejército ucraniano; lo segundo, las garantías que Europa y Estados Unidos ofrecerán”, añadió.

“Y, como todos sabemos, el Memorándum de Budapest y los acuerdos de Minsk no ofrecieron tales garantías, así que sabemos claramente qué es lo que no funciona”.

Zelensky, por su parte, tiene muy claro lo que quiere lograr.

“Nuestro objetivo general es lograr, junto con nuestros socios, garantías de seguridad verdaderamente efectivas como el Artículo 5 de la OTAN”, enfatizó en una conferencia de prensa.

“La arquitectura debe ser absolutamente clara, y debemos saber qué países nos ayudarán en tierra, aire y mar. Y luego está la cuestión de la financiación de nuestro ejército, en términos de número y calidad”, dijo.

Rutte visitó las fábricas donde se construyen los drones de ataque ucranianos y quedó impresionado.

“Nuestra capacidad de producción supera con creces las inversiones que hemos realizado”, señaló Zelensky al final de la visita.

Después, la otra prioridad es determinar qué hacer si Putin se retira de la cumbre.

Para Europa, sin duda: más sanciones, pero para que sea eficaz, Trump necesita sumarse y eso no es algo que se pueda dar por sentado. (ANSA).