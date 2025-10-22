Ucrania.- Un ataque ruso en Járkov provoca la evacuación de 50 niños de una guardería

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de 50 niños de una guardería que se ha visto afectada, además de matar a una persona. La Fiscalía de Járokv ha detallado que las fuerzas rusas han empleado dos drones kamikaze de fabricación iraní modelo Geran-2. El ataque ha caído sobre "una zona de gran densidad administrativa y residencial" de este distrito sobre las 11:00, hora local. "En uno de los edificios funcionaba una guardería privada", ha informado. El gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, ha señalado que "los daños son bastante importantes". El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha lamentado la muerte de una persona y cifrado en siete los heridos por este nuevo ataque de una Rusia, ha enfatizado, que "no tiene principios ni reglas". "Sólo destrucción y muerte", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Facebook, en la que ha publicado imágenes de los niños siendo evacuados. "Pequeñas palmas se aferran a los hombros de quienes rescatan y protegen", ha escrito. El ataque ha tenido lugar pocas horas antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentara la muerte de seis personas por diferentes bombardeos rusos sobre varias localidades, entre ellas Kiev, en plena ofensiva de Moscú sobre instalaciones energéticas de cara a dificultar aún más el invierno.