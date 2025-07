Ucrania: Un estadounidense recibe la ciudadanía rusa por dar información a Moscú para ayudar en su invasión de Ucrania

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades prorrusas instaladas en la provincia ucraniana de Donetsk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, han anunciado este martes que un estadounidense acusado de espiar a las tropas ucranianas para ayudar a Moscú ha recibido la ciudadanía rusa por sus acciones. El gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin, ha señalado que la decisión ha sido aprobada por decreto por el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de destacar que el hombre, identificado como Daniel Martindale, ha recibido "un pasaporte ruso". "Ha demostrado con su lealtad y acciones que es uno de nosotros", ha manifestado. "Martindale demostró un sincero compromiso con nuestros valores y, en las condiciones más difíciles, hizo todo lo que estuvo en su mano y más para ayudar a nuestro país, nuestro pueblo y nuestros soldados", ha señalado Pushilin a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. Así, ha subrayado que el hombre "pasó más de dos años en territorio bajo control enemigo". "No solo sobrevivió, sino que ayudó. Ayudó a nuestros chicos, pasó información importante a nuestros servicios especiales y puso en peligro su vida", ha detallado, al tiempo que ha ensalzado su papel en la toma rusa de la localidad de Kurajovo. "Fue gracias a su información que fuimos capaces de prepararnos y llevar a cabo la operación en Kurajovo", ha resaltado, antes de especificar que las tropas rusas sacaron a Martindale de territorio ucraniano tras determinar que su vida "estaba en peligro". "Fue una operación de evacuación compleja", ha dicho. Pushilin ha reseñado además que, por todo ello, le ha galardonado con la Orden de la República, "el mayor premio en la República Popular de Donetsk". "Es un signo de nuestra profunda gratitud a que siguiera siendo un hombre en las condiciones más difíciles y por su firmeza y lealtad. Bienvenido a casa, Rusia", ha zanjado. Martindale, que ha recibido el pasaporte durante una ceremonia en Moscú, ha recalcado que ahora considera que "no hay peligro" para él y ha destacado que "no tendrá que abandonar Rusia", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Asimismo, ha asegurado que sus padres también quieren vivir en el país euroasiático. Las autoridades prorrusas de Donetsk confirmaron en octubre de 2024 que sus fuerzas habían evacuado a un estadounidense de una zona de la región del Donbás en manos de Ucrania y afirmaron que había facilitado información a Rusia. Posteriormente, desvelaron que esta persona era Martindale, de 33 años y anteriormente residente en Estados Unidos. El hombre es hijo de misioneros estadounidenses que se trasladaron a vivir a China, según el diario 'The Wall Street Journal', que afirma que posteriormente se trasladó a vivir a Vladivostok, donde estudió ruso y enseñó inglés, si bien fue deportado por violar las leyes laborales rusas. Tras ello, se trasladó a vivir a Polonia, si bien viajó a Ucrania poco antes de la invasión rusa del país, desatada en febrero de 2022.