Ucrania: Un plan italiano como control a Moscú

Es solo una de las opciones que se están considerando, y su implementación no parece nada sencilla, como admiten fuentes italianas, que destacan dos avances prometedores: la decisión de Washington de acelerar el proceso de paz y su inclusión en las garantías de seguridad. El plan, anticipado por el diario Il Messaggero y la agencia Bloomberg, se presenta como una versión "ligera" del Artículo 5 de la OTAN, que garantiza la asistencia mutua entre aliados en caso de ataque.

Esta estrategia tiene un objetivo principal: exponer el posible engaño de Moscú. Si no lo acepta, según argumentan los círculos gubernamentales, admitiría implícitamente que no quiere renunciar a atacar a Ucrania.

Por ello, Italia lo considera una solución más fácilmente aplicable que la propuesta por los países dispuestos, liderados por Francia y Gran Bretaña, de desplegar tropas disuasorias sobre el terreno.

El marco de la propuesta no difiere mucho de los tratados bilaterales que Volodímir Zelenski firmó con varios países a principios de 2024, cuyo objetivo era acercar gradualmente a Kiev a la OTAN, incluido el acuerdo con Italia sobre cooperación en seguridad, que prevé una "colaboración inmediata y reforzada".

Ahora, la posibilidad de unirse a la Alianza está bloqueada por el veto de Moscú y Washington, y se está trabajando para lograr un salto cualitativo. La idea es proporcionar, en caso de un nuevo ataque, una consulta operativa rápida; si no en 24 horas, podría ser en 48 o 72. Esto podría resultar en una respuesta no necesariamente militar, sino también económica (por ejemplo, en forma de sanciones) y política, proporcional a la naturaleza de la ofensiva rusa.

Uno de los aspectos más complejos es definir la coordinación de la intervención militar. Los mecanismos de la OTAN estarán necesariamente involucrados, pero la Alianza no puede supervisar ninguna intervención, porque Moscú no la aceptaría.

Una solución bajo los auspicios de la ONU queda igualmente excluida, ya que Moscú y Pekín tendrían derecho a veto. Obviamente, cualquier intervención militar italiana tendría que cumplir con los procedimientos parlamentarios exigidos por la Constitución.

El tratado propuesto, en el que están trabajando actualmente los asesores de seguridad nacional, los asesores de seguridad de los líderes, también debería incluir otros aspectos, como el fortalecimiento de las fuerzas armadas ucranianas y la cooperación en materia de inteligencia.

Fuentes italianas explican que el objetivo es definirlo rápidamente, es decir, semanas, no meses: se está trabajando para obtener la imagen más clara posible de las garantías de seguridad antes de la tan esperada, aunque incierta, reunión entre Zelenski y Vladímir Putin. Meloni sigue las negociaciones desde Apulia, donde pasa unos días con su familia, y mantiene en suspenso la misión al Indopacífico, prevista del 31 de agosto al 8 de septiembre. (ANSA).