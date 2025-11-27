Ucrania.- Un tribunal de Rusia condena a cadena perpetua a ocho personas por el ataque en 2022 contra el puente de Crimea

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a cadena perpetua a ocho personas por su papel en un atentado con bomba perpetrado en octubre de 2022 contra el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014-- con la región rusa de Krasnodar, dejando cinco muertos y causando daños graves en esta infraestructura clave.

El tribunal de Rostov del Don ha indicado que todos ellos son considerados culpables de estos actos, que derivaron en su implicación por "perpetrar un ataque terrorista" y "tráfico ilegal de explosivos", por los que les ha impuesto la cadena perpetua, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La Fiscalía había reclamado esta pena para todos los acusados por el ataque, cuya autoría fue reivindicada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), una acción que enmarcaron en sus operaciones para hacer frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La infraestructura --a cuya inauguración en 2018 asistió el propio presidente ruso al ser considerada como un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, ubicada en el sur de Ucrania-- ha sido objetivo de varios ataques por parte de las fuerzas ucranianas por su papel clave en las labores de suministro a las tropas rusas.