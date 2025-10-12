Ucrania: Una mujer muere en un ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Kursk
Ucrania. Una mujer muere en un ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Kursk
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de una civil en un ataque de un dron militar ucraniano cerca de Lomakino, en la región rusa de Kursk.
"Un dron enemigo ha atacado a un vehículo civil en la carretera entre las localidades de Lomakino y Akimovka, en el distrito de Rilski. Había cuatro personas en el vehículo", ha explicado el gobernador de Kursk, Alexander Jinshtein, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.
"Lamentablemente una mujer de 40 años murió inmediatamente como consecuencia de este ataque. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Este dolor no remitirá jamás", ha añadido.
Otras tres personas que se desplazaban en el vehículo, dos mujeres y un hombre, han resultado ilesos. "Insto una vez más a toda la gente a no viajar a la zona fronteriza. La gente sufre y muerte por los ataques enemigos. Por favor, no arriesguéis vuestras vidas y vuestra salud", ha emplazado.
La región rusa de Kursk, al norte de Ucrania, fue objeto de una incursión terrestre ucraniana en agosto de 2024 para intentar desviar recursos rusos de la ofensiva en el este de Ucrania. Finalmente las fuerzas rusas con apoyo de soldados norcoreanos lograron en abril expulsar a las fuerzas ucranianas.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira
- 2
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 3
El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos
- 4
Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos