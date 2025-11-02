Ucrania. Una mujer muerta en un ataque de un dron en la región rusa de Bélgorod

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Una mujer ha fallecido este domingo por el ataque de un dron sobre la localidad de Kurgashki, distrito de Valuiki, en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según han informado las autoridades regionales.

"Una mujer estaba en estado crítico. Los médicos han hecho todo lo posible para salvarle la vida, pero a pesar de todas las medidas adoptadas no han podido salvarla", ha explicado el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en su cuenta en Telegram.

Otras tres personas —dos mujeres y un hombre— resultaron heridas por la detonación de un dron. Las cuatro fueron trasladadas al Hospital Central del Distrito de Valuiki. Una de las mujeres continúa hospitalizada con heridas graves por el impacto de metralla y las otras dos personas han salido del centro hospitalario tras recibir atención ambulatoria.