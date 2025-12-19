Ucrania: Ursula y Merz pierden, victoria de los soberanistas

Díganle que venga a verme más tarde, tengo que hablar de algo con él. Es miércoles y la cumbre de los Patriotas de la UE está en marcha en la Casa de Hungría. Los periodistas esperan en la entrada. Bart De Wever, desde el balcón de su oficina, los ve y les pregunta qué están haciendo. Insinúa que pronto verá a Viktor Orbán.

Esto no es poca cosa, y debe considerarse junto con los frecuentes contactos que, según fuentes bien informadas, Giorgia Meloni y De Wever mantuvieron en los días previos a la cumbre de los 27. La cumbre en la que, de hecho, los tres líderes derrumbaron la frágil estructura del uso de los activos rusos congelados. Con la aprobación tácita de Emmanuel Macron.

Es en esta red de contactos donde se debe buscar a los actores clave de una de las cumbres más confusas y sorprendentes de la historia reciente de la UE. Una cumbre de la que, como siempre, todos intentaron salir ilesos. Pero las noticias cuentan una historia diferente. Nos dice que ya en septiembre pasado, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Ursula von der Leyen había lanzado la propuesta de utilizar activos rusos para financiar la defensa de Kiev.

Con el paso de las semanas, dicha propuesta cobró urgencia y apoyo. Esto culminó con el gran avance de Friedrich Merz, quien anunció su respaldo a la propuesta de la Comisión en un editorial del Financial Times el 25 de septiembre. A partir de entonces, el uso de activos rusos comenzó a impregnar el ambiente bruselense sin descanso.

Los países bálticos, los nórdicos y la presidencia danesa lo promovieron obstinadamente. La oposición de De Wever —con Bélgica como mayoritaria— nunca flaqueó, pero para más de un observador, parecía destinada a un callejón sin salida.

Así se llegó a la cumbre que marcó el punto de inflexión. Ya no se trataba del uso de activos respaldados por gigantescas garantías por parte de los 27, sino de la deuda europea común —con el debido respeto a los ahorrativos—, con los activos como garantía de último recurso.

Este cambio se concretó mientras los técnicos de la Comisión se dedicaban a perfeccionar el texto sobre el uso de los activos rusos. Mientras tanto, las capitales más escépticas (además de Roma, Sofía, La Valeta y Praga) organizaban el Plan B. Con Orban en el papel de deus ex machina, repentinamente dispuesto a votar sobre el mecanismo que permitiría la deuda conjunta (pero sin que él aportara dinero alguno) en lugar de respaldar el uso de los activos de su amigo Vladimir Putin.

En ese momento, la mayor parte del trabajo estaba hecho.

Quienes insistían en que Moscú pagara daños a Kiev a toda costa fueron derrotados. La ilusión de una UE que, ante una encrucijada existencial, procediera por mayoría de votos y estuviera dispuesta a dejar a algunos atrás, no se ha materializado. "Von der Leyen ha elegido el método equivocado", era el estribillo que circulaba en Bruselas en las horas posteriores a la cumbre. Orban, por su parte, podrá presumir de haber sido un ejemplo a seguir con su maquinaria de propaganda preelectoral. Meloni y De Wever, cada vez más un puente entre el Partido Popular y la derecha euroescéptica, se mostraron ciertamente más comedidos.

Ambos son miembros del grupo conservador y gobiernan con aliados de centroderecha. Defienden un pragmatismo que, en los últimos meses, ha encontrado un equilibrio. En plena noche, al saludar a los periodistas, De Wever bromeó con quienes lo habían retratado como partidario de Moscú: "Ahora tengo que ir a mi dacha en San Petersburgo, donde mi vecino es Depardieu y al otro lado de la calle está Assad. Era una broma. Si escriben sobre esto, asegúrense de especificar que estaba bromeando y que se rieron". (ANSA).