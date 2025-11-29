Ucrania utilizó drones navales para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, revela funcionario

ESTAMBUL (AP) — Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, de fabricación nacional, para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, reveló el sábado a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania.

Los dos petroleros, Kairos y Virat —presuntamente pertenecientes a la “flota fantasma” rusa que evade las sanciones—, fueron atacados de forma sucesiva frente a la costa turca del Mar Negro la tarde del viernes.

Los ataques desencadenaron operaciones de rescate por parte de la Guardia Costera turca y otros equipos. Se informó que la tripulación a bordo de ambos buques se encontraba a salvo.

El funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania, quien habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las operaciones, proporcionó un video del presunto ataque, que supuestamente muestra la destrucción de dos petroleros en el mar.

El funcionario afirmó que los dos petroleros eran buques sancionados por Occidente y añadió que la inteligencia ucraniana seguía “tomando medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar una guerra contra Ucrania”.

Los drones navales Sea Baby habían inutilizado buques capaces de transportar petróleo por un valor de casi US$70.000.000, lo que obstaculizó los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones internacionales, afirmó el funcionario.

Poco antes, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, dijo que los petroleros posiblemente fueron alcanzados por minas, misiles, un buque marino o un dron.

Los incidentes ocurrieron dentro de la zona económica exclusiva de Turquía, señaló, indicando que las autoridades turcas estaban en contacto con sus homólogos para prevenir una recurrencia y garantizar la seguridad de la navegación. No proporcionó más detalles.

Uraloglu añadió que el Kairos, con bandera de Gambia, se había incendiado, lo cual continuaba en las áreas cerradas del buque el sábado. Los 25 miembros de la tripulación fueron evacuados y se encuentran a salvo.

Sin embargo, el Virat no se incendió y no se hizo ninguna solicitud de evacuación, agregó. Las autoridades habían informado anteriormente de un incendio en la sala de máquinas del Virat.

Más tarde dijo a los periodistas que el capitán del petrolero Virat había emitido una llamada de socorro por "un ataque con drones".

Ucrania ha atacado previamente el transporte marítimo ruso

La base de datos OpenSanctions, que rastrea a personas u organizaciones involucradas en la evasión de sanciones, describe a los buques como parte de una flota en la sombra de barcos utilizados para evadir las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022.

Ucrania ha llevado a cabo ataques navales exitosos contra el transporte marítimo ruso durante la guerra, utilizando especialmente drones marinos cargados de explosivos. Sin embargo, las misiones ucranianas se han limitado en gran medida a las aguas del norte del Mar Negro.

El Kairos se incendió en el Mar Negro aproximadamente a 52 kilómetros (28 millas náuticas) de la costa de la provincia de Kocaeli en Turquía, de acuerdo con la Dirección General de Asuntos Marítimos de Turquía. Navegaba sin carga proveniente de Egipto hacia el puerto de Novorossiysk en Rusia.

En menos de una hora, la autoridad marítima informó que un segundo petrolero, el Virat, fue "impactado" cuando navegaba en el Mar Negro a unos 64 kilómetros (35 millas náuticas) de la costa turca. No proporcionó más detalles.

Ambos petroleros estaban bajo sanciones

El sitio web VesselFinder mostró que el Virat estaba anclado al norte del Bósforo, no lejos de su posición actual, el 4 de noviembre. La última posición del Kairos fue el 26 de noviembre al sur del Estrecho de los Dardanelos, que conecta el Mar Egeo y el Mar de Mármara.

Estados Unidos sancionó al Virat en enero de este año, seguido por la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Canadá, según el sitio web OpenSanctions. De manera similar, la UE sancionó al Kairos en julio de este año, seguido por el Reino Unido y Suiza.

"La flota de petroleros en la sombra continúa proporcionando ingresos multimillonarios para el Kremlin al eludir las sanciones, disfrazando sus actividades bajo las banderas de terceros países, utilizando esquemas complejos para ocultar a los propietarios y representa amenazas ambientales significativas", sostiene OpenSanctions sobre el Kairos.

El Virat, construido en 2018, utiliza "prácticas de envío irregulares y de alto riesgo" y anteriormente ha navegado bajo las banderas de Barbados, Comoras, Liberia y Panamá, denuncia OpenSanctions.

El Kairos, anteriormente con bandera panameña, griega y liberiana, fue construido en 2002.

El servicio de inteligencia militar de Ucrania, el GUR, indicó en su sitio web que ambos petroleros visitan puertos rusos y tienen un historial de apagar sus sistemas de identificación automática, que transmiten la posición de un barco.

También han atracado en puertos de China, Turquía e India, entre otros lugares.

Fraser reportó desde Ankara, Turquía, y Koshiw desde Kiev, Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.