Ucrania: Vance habló con negociadores de EEUU, "todos los temas están claros"

"Recibí una actualización de nuestros negociadores esta mañana. Creo que el gran avance que hemos logrado es que todos los problemas han salido a la luz", declaró Vance, en una entrevista con UnHerd.

"Creo que los rusos realmente quieren el control territorial de Donetsk. Los ucranianos, por supuesto, lo consideran un grave problema de seguridad, aunque admiten en privado que probablemente perderán Donetsk con el tiempo, pero, como saben, podría ser en 12 meses, o incluso más. Por lo tanto, esta concesión territorial representa un retraso significativo en las negociaciones", dijo.

Según el vicepresidente estadounidense, durante las negociaciones también se abordarán otros temas, en particular el control de la central nuclear de Zaporiyia.

"¿Quién controla la instalación nuclear? ¿Puede ser controlada conjuntamente? ¿Debería ser controlada por una o varias partes?", señaló Vance.

Agregó que ambas partes plantean cuestiones humanitarias, la situación de las personas de etnia rusa y ucraniana que permanecen en los territorios ocupados o en la Federación Rusa, y cuestiones de reconstrucción. (ANSA).