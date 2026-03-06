Ucrania: velada amenaza de Zelensky a Orban, críticas de la UE

El líder ucraniano aseguró que podría entregar "la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas para que hablen con él a su manera"

"Somos muy claros como Comisión Europea: este tipo de lenguaje no es aceptable. No debe haber amenazas contra Estados miembros de la Unión Europea", afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria en Bruselas

La advertencia de la Comisión llega tras una escalada de tensiones entre Ucrania y Hungría provocada por el bloqueo de Budapest a un paquete financiero clave destinado a Kiev

El préstamo, aprobado en principio por el Consejo Europeo, prevé 90.000 millones de euros de asistencia para Ucrania, pero el gobierno de Orbán se niega a dar su visto bueno definitivo, lo que paraliza su implementación

Zelensky criticó duramente el veto húngaro y señaló que espera que la ayuda europea "no sea bloqueada por una sola persona", en referencia directa al líder húngaro

El presidente ucraniano agregó que, si el bloqueo continúa, podría proporcionar a sus fuerzas armadas "la dirección de esa persona para que hablen con él a su manera"

La declaración generó alarma en Bruselas, donde varios funcionarios consideran que la escalada retórica puede complicar aún más las negociaciones internas de la UE para aprobar el paquete de ayuda

"El objetivo más importante en este momento es implementar el préstamo acordado por el Consejo Europeo, un compromiso que esperamos que todos los líderes de la Unión respeten", subrayó Gill

La disputa entre Kiev y Budapest también tiene una fuerte dimensión energética. Hungría acusa a Ucrania de obstaculizar el flujo de petróleo a través de un gasoducto clave que abastece al país centroeuropeo, una infraestructura estratégica para su seguridad energética

A su vez, autoridades húngaras anunciaron recientemente la detención de banqueros ucranianos acusados de lavado de dinero, un episodio que agravó aún más el enfrentamiento político entre ambos gobiernos

El conflicto no pasó desapercibido para Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó con ironía a las declaraciones de Zelensky y sugirió que los países europeos "deberían aplicar el artículo 5 de la OTAN" para defender a Hungría frente a las supuestas amenazas

Mientras tanto, Zelensky también anunció que Ucrania respondió a una solicitud de Estados Unidos para colaborar en la protección contra drones iraníes en Medio Oriente

"Hemos recibido una petición específica de Estados Unidos para apoyar la defensa contra drones 'shahed' en la región", afirmó el mandatario ucraniano en Telegram, agregando que ordenó el envío de especialistas y recursos técnicos para ayudar en esa tarea

El presidente estadounidense Donald Trump acogió favorablemente la decisión de Kiev y afirmó que "acepta todo tipo de asistencia de cualquier país" en la protección frente a drones

En paralelo, Trump volvió a presionar a Zelensky para que avance hacia un acuerdo con Rusia sobre la guerra en el este europeo, señalando que el presidente ruso Vladimir Putin estaría "listo" para negociar

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que existen progresos en las negociaciones diplomáticas sobre el conflicto ucraniano, especialmente en temas humanitarios y mecanismos de monitoreo de eventuales acuerdos. (ANSA)