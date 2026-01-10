Ucrania: viceministro de Energía, "electricidad restablecida en todo Kiev"

Los operadores de energía continúan con las labores de restablecimiento y estabilizan gradualmente el sistema eléctrico. Según Kolisnyk, a pesar de las consecuencias de los masivos ataques rusos y las difíciles condiciones meteorológicas, el sistema eléctrico ucraniano se mantiene unificado, integrado y opera en paralelo con el sistema eléctrico europeo.

En la capital, se restableció el suministro eléctrico a 648.000 clientes en un solo día. En la región de Kiev, se restableció el suministro eléctrico a 313.000 hogares en un solo día. De estos, 90.000 se quedaron sin electricidad debido a las hostilidades y otros 223.000 debido a las difíciles condiciones meteorológicas, señaló el viceministro de Energía. También añadió que, tras otro ataque nocturno por parte de Rusia, la situación en la región de Dnipropetrovsk sigue siendo difícil y que actualmente 53.000 clientes de la región se encuentran sin electricidad. (ANSA).