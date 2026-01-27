Ucrania: Volodímir Zelensky, el ataque ruso sobre Odesa fue "brutal"
"Cada ataque de este tipo socava la diplomacia", dijo el presidente ucraniano
(V. 'Kiev, almeno un morto nel raid russo su...' de las 11.25) (ANSA) - ROMA, 27 de enero - "Un brutal ataque con drones en Odesa". Así comentó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el ataque contra la ciudad ucraniana, y aclaró que los más de 50 drones apuntaron principalmente a infraestructura energética e instalaciones civiles.
Entre las decenas de heridos, explicó Zelenski, también había niños: "Cada ataque ruso de este tipo socava la diplomacia en curso y compromete los esfuerzos de los socios que contribuyen a poner fin a esta guerra", declaró el líder ucraniano.
"Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no guarden silencio sobre este asunto y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presionar a Moscú mediante sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa", enfatizó Zelenski, quien finalmente hizo un recuento de los ataques rusos esa noche en todo el país: "Se lanzaron 165 drones de ataque, de los cuales unos 100 eran 'shaheds'".
En tanto, las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de causar la muerte de una mujer en un bombardeo de artillería en la región de Jersón y la muerte de otra persona en un ataque con drones en la región de Zaporiyia, según el periódico digital Ukrainska Pravda.
Según Kiev, como se informó anteriormente, un civil murió y decenas resultaron heridos en un ataque a Odesa, y dos civiles murieron en un ataque a Sloviansk. (ANSA).