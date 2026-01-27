Ucrania: Volodímir Zelensky, el ataque ruso sobre Odesa fue "brutal"

(V. 'Kiev, almeno un morto nel raid russo su...' de las 11.25) (ANSA) - ROMA, 27 de enero - "Un brutal ataque con drones en Odesa". Así comentó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el ataque contra la ciudad ucraniana, y aclaró que los más de 50 drones apuntaron principalmente a infraestructura energética e instalaciones civiles.

Entre las decenas de heridos, explicó Zelenski, también había niños: "Cada ataque ruso de este tipo socava la diplomacia en curso y compromete los esfuerzos de los socios que contribuyen a poner fin a esta guerra", declaró el líder ucraniano.

"Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no guarden silencio sobre este asunto y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presionar a Moscú mediante sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa", enfatizó Zelenski, quien finalmente hizo un recuento de los ataques rusos esa noche en todo el país: "Se lanzaron 165 drones de ataque, de los cuales unos 100 eran 'shaheds'".

En tanto, las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de causar la muerte de una mujer en un bombardeo de artillería en la región de Jersón y la muerte de otra persona en un ataque con drones en la región de Zaporiyia, según el periódico digital Ukrainska Pravda.

Según Kiev, como se informó anteriormente, un civil murió y decenas resultaron heridos en un ataque a Odesa, y dos civiles murieron en un ataque a Sloviansk. (ANSA).