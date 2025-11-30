Ucrania.- Von der Leyen garantiza a Zelenski la plena cooperación de la UE durante las conversaciones de paz con EE. UU.

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que cuenta con el respaldo total de la Unión Europea de cara a la nueva ronda de negociaciones bilaterales que la delegación de Kiev está emprendiendo este sábado con sus homólogos estadounidenses en Florida (EEUU) sobre el plan de paz norteamericano para poner fin a la guerra con Rusia.

"Nuestra coordinación con la Comisión Europea es total y agradezco a la presidenta Von der Leyen su respaldo", ha indicado Zelenski tras la conversación telefónica de este domingo.

En ella, ambos han discutido "la situación diplomática" y exhibido su consenso "en cuestiones fundamentales" que preocupan a Ucrania, como la cesión obligada de territorios a Rusia que estipula el plan de paz norteamericano.

Además Zelenski ha destacado que "Ursula está prestando especial atención a la necesidad de reforzar" las defensas de Ucrania "frente a los constantes ataques rusos contra los sectores energéticos y de infraestructura" en el país.

También en su cuenta de X, Zelenski ha confirmado que ha hablado hace poco con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en estos "días importantes" para Ucrania donde "mucho puede cambiar".

"Nos estamos coordinando estrechamente, y gracias a nuestros esfuerzos —y los de todos nuestros socios—, nuestras medidas conjuntas y posturas compartidas serán sumamente eficaces", ha concluido el mandatario ucraniano.