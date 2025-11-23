Ucrania.- Von der Leyen pide que cualquier acuerdo sobre Ucrania imponga la vuelta de los niños "secuestrados por Rusia"

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este domingo que cualquier acuerdo de paz sobre Ucrania no solo debe atender las preocupaciones de la Unión Europea sobre su implicación en el mismo, sino garantizar también el retorno de los "niños secuestrados por Rusia" durante la guerra.

Sobre "el retorno de todos los niños secuestrados por Rusia", de todos los "horrores desatados por la guerra rusa, ninguno es más doloroso que este", ha hecho saber Von der Leyen en un comunicado.

"Decenas de miles de niños y niñas permanecen atrapados en Rusia. Atenorizados y añorando a sus seres queridos. Debemos a estos niños que tengan prioridad en la agenda global", ha indicado antes de anunciar que, junto a Canadá, copatrocinará una "Cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos".

"No descansaremos hasta que cada uno de ellos se reúna con sus familias, en sus hogares, donde pertenecen", ha indicado Von der Leyen tras repetir, como hicieron ayer los líderes internacionales, que las concesiones territoriales a las que estaría obligada Ucrania en virtud del plan de paz son inaceptables porque "las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza".

"En segundo lugar, como nación soberana, no puede haber limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania que dejarían al país vulnerable a futuros ataques y, por lo tanto, también socavarían la seguridad europea", ha indicado Von der Leyen antes de reivindicar "la centralidad de la Unión Europea a la hora de garantizar la paz en Ucrania".