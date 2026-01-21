Ucrania: Witkoff ve a Putin, Trump se reúne con Zelensky en Davos

Si Zelensky y Putin no hacen las paces, significa que son "estúpidos", declaró el magnate sin diplomacia en su impactante discurso en el Foro Económico Mundial de Suiza.

"Es necesario poner fin a esta guerra", reiteró Trump, y advirtió además que era responsabilidad de Europa y la OTAN ocuparse de Ucrania: "no nosotros", enfatizó.

Y, en una señal —intencionada o no— de su falta de atención, anunció con sorprendente naturalidad que se reuniría con Zelensky esa noche en Davos, añadiendo que el líder ucraniano podría estar "entre el público" escuchándolo en ese momento.

Solo más tarde, después de que desde Kiev la Presidencia aclarara que Zelensky seguía en Ucrania, Trump se rectificó, especificando que la reunión tendría lugar al día siguiente.

Witkoff, que la noche del martes siempre con Kushner tuvo un encuentro de más de dos horas en Davos con el negociador ruso Kirill Dmitriev, anunció que la cita con Putin se celebraría a petición de Rusia, considerándola una "declaración significativa de parte de ellos".

El enviado estadounidense especificó en una entrevista con la agencia Bloomberg que partiría hacia Moscú y luego de Rusia a los Emiratos Árabes Unidos para participar en "grupos de trabajo". No aclaró este último punto, pero expresó su confianza en que ambas partes estaban cerca de concretar el "diez por ciento" del acuerdo que, según Kiev, sigue pendiente. Este porcentaje, sin embargo, incluye los temas más espinosos: los territorios y las garantías de seguridad que Ucrania exige a sus aliados para evitar el riesgo de nuevos ataques rusos en el futuro.

Moscú espera "recibir oportunamente" noticias acerca de los resultados de las consultas entre estadounidenses, europeos y ucranianos sobre el plan de paz, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sin proporcionar información sobre el contenido de la reunión de Dmítriev con Witkoff y Kushner.

Mientras tanto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, en su tradicional rueda de prensa anual, volvió a acusar ayer a la Coalición de los Países Voluntarios, que habla de enviar tropas europeas a Ucrania tras un alto el fuego, de no estar interesada en el cese de las hostilidades, sino únicamente en "crear amenazas a Rusia".

Las negociaciones se llevan a cabo mientras Ucrania enfrenta una grave crisis energética causada por los continuos bombardeos rusos. Hoy se reportaron nuevos apagones en cuatro regiones, mientras Kiev trabaja para restablecer el suministro. Los ataques rusos ocurridos entre el martes y el miércoles por la noche causaron la muerte de dos personas y hirieron a una tercera en la ciudad de Krivói Rig, según las autoridades ucranianas.

En Rusia, el jefe de la República de Adiguesia, en el suroeste del país, informó que una embestida con drones ucranianos durante la noche provocó un incendio en un edificio residencial en el distrito de Takhtamukaysky, hiriendo a 11 civiles, incluidos dos niños. El gobernador de la región de Briansk dio a conocer que un cohete lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania impactó en centrales eléctricas, provocando cortes de electricidad y calefacción en tres municipios. (ANSA).