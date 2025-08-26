Ucrania: WSJ, "contradicción" de Trump sobre Rusia

La contradicción de Trump sobre Rusia: ¿Afirma que Biden no permitió que Ucrania respondiera? ¿Podría hacerlo mejor?, es el título de un editorial del Wall Street Journal que critica a Donald Trump por su postura sobre el conflicto ucraniano, aún más ambigua debido a los vetos del Pentágono que contradicen sus declaraciones públicas.

Esto llevó al Journal a preguntarse: “¿Quién está al mando en la política estadounidense hacia Ucrania? ¿Está Trump al mando o es el hombre del vicepresidente J.D. Vance en el Pentágono?”, en referencia a Elbridge Colby, el principal estratega del Pentágono, quien “se dice que también ideó la suspensión de los envíos de armas estadounidenses este verano, decisión que sorprendió a Trump”.

“La tan publicitada cumbre de Alaska” entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, escribe el periódico, “parece no haber logrado nada más que permitir que Putin evite una mayor presión sobre las sanciones. Trump ahora afirma que necesita otras dos semanas para decidir qué hacer. Hace recaer la responsabilidad en ambas partes. ‘Veremos quién tiene la culpa. Veremos si se reúnen o no’”.

“El mismo error”, continúa el WSJ, “se cometió en la entrevista de Vance con la NBC este fin de semana. ‘Estamos intentando negociar lo máximo posible con los rusos y los ucranianos para encontrar un punto medio que detenga la matanza’, dijo vicepresidente”.

Pero el editorial se pregunta: “¿Cuánto más obvio puede ser que Rusia sea el obstáculo para la paz? La intención de Putin es aniquilar a un vecino occidental relativamente libre cuya existencia amenaza su visión de una Gran Rusia. ¿Cuál es la postura de compromiso para este proyecto? No se resolverá eligiendo terrenos para intercambiar”.

“En este punto”, agrega, “Trump puede decirles a sus votantes que intentó con todas sus fuerzas convencer a Putin de hacer la paz. El intento fracasó. La siguiente estrategia, que le ha funcionado a Trump en otras partes del mundo, se llama máxima presión”.

“La única forma en que Trump puede poner fin a la guerra es que Putin concluya que los costos son demasiado altos para continuar”, concluye el periódico.

Trump volvió a expresar el lunes su frustración con su homólogo ruso Vladimir Putin mientras continuaban los ataques rusos contra Ucrania a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para negociar un acuerdo de paz entre los vecinos en guerra.

“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación”, dijo el presidente a los periodistas en la Oficina Oval. “Y luego, desafortunadamente, una bomba se carga en Kiev o en algún lugar, y luego me enfado mucho por ello”.

(ANSA).