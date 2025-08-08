Ucrania: Xi saluda mejoría en relaciones EEUU-Rusia

Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, tienen previsto mantener conversaciones para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Ambas partes han confirmado que los preparativos para la cumbre están en marcha y han sugerido que la reunión podría tener lugar la próxima semana, aunque no se ha fijado una fecha ni un lugar concretos. El jueves, Putin sugirió que podría ser en Emiratos Árabes Unidos.

La cadena Fox News, cercana a Trump, sostuvo que una sede que se manejaba era Roma, pero fuentes del Kremlin dijeron a la agencia Tass que la reunión "no debería ser en Europa".

La cadena estatal china CCTV informó que Xi habló con Putin el viernes a petición del líder ruso.

El líder del Kremlin informó a Xi sobre la situación de los contactos y comunicaciones recientes entre Estados Unidos y Rusia, así como sobre la situación en Ucrania, según la información china.

"China se complace en ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis de Ucrania", declaró Xi a Putin, según el servicio en inglés de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Moscú y Pekín han estrechado sus lazos desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. China nunca ha denunciado la guerra de Rusia ni ha pedido la retirada de sus tropas, y muchos aliados de Ucrania creen que Pekín ha brindado apoyo a Moscú.

Pekín insiste en ser una parte neutral, pidiendo regularmente el fin de los combates, al tiempo que acusa a los países occidentales de prolongar el conflicto armando a Ucrania.

En la llamada del viernes, Xi "señaló que los problemas complejos no tienen soluciones sencillas" y afirmó que "China siempre apoyará la paz y el fomento del diálogo", informó CCTV.

Putin tiene previsto visitar China a finales de agosto para asistir a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, así como a las celebraciones por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El programa de su visita prevé una reunión con Xi.

China también ha sido mencionada en los medios como posible sede de la cumbre Putin-Trump, y se especula que Trump podría reunirse con Putin allí a principios de septiembre. El Kremlin no ha descartado dicha reunión. (ANSA).