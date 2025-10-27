Ucrania y aliados elaborarán plan de alto el fuego en próximos diez días: Zelenski a Axios

KIEV, 27 oct (Reuters) - Ucrania y sus aliados acordaron trabajar en un plan de alto el fuego en los próximos diez días, según declaró el presidente Volodímir Zelenski a Axios, tras la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, de detener la guerra en las líneas actuales.

"Algunos puntos rápidos. Como un plan para un alto el fuego. Decidimos que trabajaremos en ello en la próxima semana o diez días", dijo a Axios en una entrevista publicada el lunes.

Zelenski añadió que Ucrania busca presionar a Rusia para que entable conversaciones pidiendo a la administración estadounidense no sólo misiles Tomahawks, sino "cosas similares" que no requieran un largo entrenamiento.

