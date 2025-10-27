Ucrania y aliados elaborarán plan de alto el fuego en próximos diez días: Zelenski a Axios
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
KIEV, 27 oct (Reuters) - Ucrania y sus aliados acordaron trabajar en un plan de alto el fuego en los próximos diez días, según declaró el presidente Volodímir Zelenski a Axios, tras la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, de detener la guerra en las líneas actuales.
"Algunos puntos rápidos. Como un plan para un alto el fuego. Decidimos que trabajaremos en ello en la próxima semana o diez días", dijo a Axios en una entrevista publicada el lunes.
Zelenski añadió que Ucrania busca presionar a Rusia para que entable conversaciones pidiendo a la administración estadounidense no sólo misiles Tomahawks, sino "cosas similares" que no requieran un largo entrenamiento.
(Reporte de Yuliia Dysa; editado en español por Carlos Serrano)
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 2
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente
- 3
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 4
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025