Ucrania y aliados occidentales se reúnen en Ginebra para discutir plan de paz de EEUU

GINEBRA (AP) — Los principales enviados europeos y ucranianos se reunieron en Ginebra el domingo, antes de las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El jefe de la delegación ucraniana, el jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak, escribió en las redes sociales que tuvieron su primera reunión con los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. Los aliados se han unido en torno a Kiev en un esfuerzo por modificar el plan, que se considera favorable a Moscú.

"La próxima reunión es con la delegación de Estados Unidos. Estamos de ánimo muy constructivo", dijo Yermak. "Continuamos trabajando juntos para lograr una paz duradera y justa para Ucrania".

Se esperaba que Rubio se uniera a las conversaciones junto con el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Antes de la reunión, Trump utilizó el domingo una extensa publicación en línea para criticar a Ucrania por la falta de gratitud por la asistencia militar estadounidense, y claramente evitó criticar a Rusia.

"Con un liderazgo fuerte y adecuado de EEUU y Ucrania", escribió Trump, la invasión de Rusia a Ucrania “NUNCA HABRÍA OCURRIDO”.

Trump también criticó a los aliados de Estados Unidos en Europa, escribiendo: "EL 'LIDERAZGO' DE UCRANIA NO HA EXPRESADO NINGUNA GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS, Y EUROPA SIGUE COMPRANDO PETRÓLEO A RUSIA".

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que estaba esperando el resultado de las conversaciones.

"Un resultado positivo es necesario para todos nosotros", afirmó.

"Los equipos ucranianos y estadounidenses, los equipos de nuestros socios europeos, están en contacto cercano, y tengo muchas esperanzas de que haya un resultado. Debe cesar el derramamiento de sangre y se debe garantizar que la guerra no se reavive", escribió en una publicación en Telegram el domingo.

En una publicación posterior, Zelenskyy dijo que se entiende que Estados Unidos tomará en cuenta "una serie de elementos" en un pacto de paz que son importantes para Ucrania, pero no entró en detalles.

"Ya ha habido informes breves del equipo sobre los resultados de las primeras reuniones y conversaciones", dijo. "Ahora se cree que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y son críticamente importantes para los intereses nacionales de Ucrania".

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania y miembro de la delegación ucraniana en Ginebra, escribió que aunque las propuestas del plan de paz aún se estaban finalizando, incluían "muchas prioridades ucranianas".

"Apreciamos que nuestros socios estadounidenses trabajen estrechamente con nosotros para entender nuestras preocupaciones y llegar a este punto crítico y esperamos avanzar más hoy", dijo.

Ucrania y aliados descartan concesiones territoriales

El plan de 28 puntos elaborado por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años ha generado alarma en Kiev y en las capitales europeas. Zelenskyy ha advertido que su país podría enfrentarse a la elección drástica entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita.

La propuesta, originada en negociaciones entre Washington y Moscú, cede a muchas de las demandas rusas que Zelenskyy ha rechazado categóricamente en docenas de ocasiones, incluyendo entregar grandes porciones de territorio.

El presidente ucraniano ha prometido que su pueblo "siempre defenderá" su patria.

Hablando antes de las conversaciones del domingo, Alice Rufo, ministra delegada de Francia en el Ministerio de Defensa, dijo a la emisora France Info que los puntos clave de discusión incluirán las restricciones del plan sobre el ejército ucraniano, que describió como "una limitación a su soberanía".

"Ucrania debe poder defenderse", afirmó. "Rusia quiere guerra y ha librado guerra muchas veces de hecho en los últimos años".

Hablando con periodistas fuera de la Casa Blanca el sábado, Trump aseveró que la propuesta de Estados Unidos no era su "oferta final".

"Me gustaría llegar a la paz. Debería haber sucedido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debería haber ocurrido", dijo Trump. "De una forma u otra, tenemos que ponerle fin".

Trump no explicó qué quiso decir con que el plan no era su oferta final y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de aclaración.

Comentarios de Rubio causan confusión

El primer ministro polaco Donald Tusk indicó el domingo que Varsovia estaba lista para trabajar en el plan con los mandatarios de Europa, Canadá y Japón, pero "sería bueno saber con certeza quién es el autor del plan y dónde fue creado".

Algunos legisladores estadounidenses dijeron el sábado que Rubio había descrito el plan como una "lista de deseos" rusa en lugar de una propuesta liderada por Washington.

El grupo bipartidista de senadores declaró en una conferencia de prensa que habían hablado con Rubio sobre el plan de paz después que él se comunicara con algunos de ellos cuando se dirigía a Ginebra. El senador independiente de Maine, Angus King, reveló que Rubio les dijo que el plan "no era el plan del gobierno", sino una "lista de deseos de los rusos".

Un portavoz del Departamento de Estado negó su relato, calificándolo de "totalmente falso".

El propio Rubio luego dio el paso extraordinario de sugerir en línea que los senadores estaban equivocados, a pesar de que dijeron que él era su fuente de información. El secretario de Estado reafirmó la afirmación de que Washington era responsable de la propuesta que ha sorprendido a muchos por ser tan favorable a Moscú.

El domingo, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dijo que el plan de paz parecía ser "casi una serie de puntos de conversación rusos", había hecho que los europeos "se sintieran completamente abandonados" y generó una "feroz resistencia".

El senador estadounidense Mark Warner dijo al programa "This Week" de la cadena ABC que pensaba que Trump estaba "viendo cómo este plan unilateral le explota en la cara".

"Mi esperanza es que vuelva y sea un poco más razonable", declaró Warner.

Posibilidad de conversaciones adicionales

Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que sostendrá una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin el lunes. Indicó que hablará con el mandatario ruso sobre revivir un acuerdo anterior de julio de 2022 que permite a Ucrania enviar exportaciones de grano de manera segura a través del Mar Negro.

El acuerdo se mantuvo en vigor hasta el año siguiente, cuando Putin se negó a extenderlo, diciendo que un pacto paralelo que prometía eliminar obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no se había cumplido.

"Tuvimos un esfuerzo de corredor de grano para abrir el camino hacia la paz", dijo Erdogan, "Desafortunadamente, sólo pudimos tener éxito parcialmente. Mañana le pediré a Putin que reconsidere el esfuerzo".

El nuevo impulso diplomático de Erdogan se produce apenas unos días después que se reuniera con Zelenskyy en Ankara.

___

Davies reportó desde Manchester, Inglaterra. Los periodistas de The Associated Press Claudia Ciobanu en Varsovia; Samya Kullab en Kiev, Ucrania; Cinar Kiper en Estambul; Thomas Strong en Washington; y Sylvie Corbet en París, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.