Ucrania y EE. UU. hablarán en Suiza sobre "un futuro acuerdo de paz" (negociador ucraniano)

Ucrania entablará próximamente conversaciones en Suiza con Estados Unidos para discutir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, anunció...

Presidente de Ucrania
Ucrania y EE. UU. hablarán en Suiza sobre "un futuro acuerdo de paz" (negociador ucraniano)ROMAN PILIPEY - AFP

Ucrania entablará próximamente conversaciones en Suiza con Estados Unidos para discutir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, anunció este sábado un alto responsable ucraniano.

"En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz", indicó en Facebook Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad ucraniano y miembro del equipo negociador de Kiev.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski firmó este sábado un decreto que conforma la delegación para las conversaciones con Washington y Moscú, encabezada por su jefe de gabinete Andrii Yermak.

