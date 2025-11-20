Ucrania y Europa deben estar de acuerdo con cualquier plan de paz para que funcione, dice Kallas
BRUSELAS, 20 nov (Reuters) -
Cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania necesitará el apoyo de ucranianos y europeos para funcionar, dijo el jueves la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.
"Lo que nosotros, como europeos, siempre hemos apoyado es la paz duradera y justa, y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrlo. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, necesita a ucranianos y europeos a bordo", declaró Kallas a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. (Información de Andrew Gray; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)
