Ucrania y Europa deben estar de acuerdo con cualquier plan de paz para que funcione, dice Kallas

GENYA SAVILOV - AFP

BRUSELAS, 20 nov (Reuters) -

Cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania necesitará el apoyo de ucranianos y europeos para funcionar, dijo el jueves la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

"Lo que nosotros, como europeos, siempre hemos apoyado es la paz duradera y justa, y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrlo. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, necesita a ucranianos y europeos a bordo", declaró Kallas a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. (Información de Andrew Gray; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)

