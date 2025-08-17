Ucrania y Europa deben presentar un frente unido en las conversaciones con Washington, dice Macron

PARÍS, 17 ago (Reuters) - El objetivo de las conversaciones del lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, es presentar un frente unido entre Ucrania y sus aliados europeos, dijo el domingo el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Si mostramos debilidad hoy frente a Rusia, estamos sentando las bases para futuros conflictos", dijo.

Macron afirmó que los aliados de Kiev en la reunión de la "coalición de voluntarios" del domingo quieren una paz fuerte y duradera en Ucrania y que se respete la integridad territorial de Ucrania. (Reporte de Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi; Edición de Alison Williams)