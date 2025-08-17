LA NACION

Ucrania y Europa deben presentar un frente unido en las conversaciones con Washington, dice Macron

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Ucrania y Europa deben presentar un frente unido en las conversaciones con Washington, dice MacronATTILA KISBENEDEK - AFP

PARÍS, 17 ago (Reuters) - El objetivo de las conversaciones del lunes en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, es presentar un frente unido entre Ucrania y sus aliados europeos, dijo el domingo el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Si mostramos debilidad hoy frente a Rusia, estamos sentando las bases para futuros conflictos", dijo.

Macron afirmó que los aliados de Kiev en la reunión de la "coalición de voluntarios" del domingo quieren una paz fuerte y duradera en Ucrania y que se respete la integridad territorial de Ucrania. (Reporte de Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi; Edición de Alison Williams)

LA NACION
Más leídas
  1. La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
    1

    La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española

  2. Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
    2

    Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo

  3. Una gestión al límite y la ilusión de la elección sanadora
    3

    Una gestión al límite y la ilusión de la elección sanadora

  4. El plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin
    4

    Espionaje ruso en la Argentina: el plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin

Cargando banners ...