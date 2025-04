Ucrania y países occidentales se reúnen para hablar de paz, pero las expectativas son bajas

Por Elizabeth Piper, Daphne Psaledakis y John Irish

LONDRES/PARÍS, 23 abr (Reuters) - Representantes estadounidenses, ucranianos y europeos se reúnen este miércoles en Londres para tratar de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington podría retirarse si no se avanza pronto en un acuerdo.

El enviado de Trump a Ucrania, el general Keith Kellogg, participará en las conversaciones, pero el secretario de Estado Marco Rubio ya no estará en las conversaciones de Londres, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, a los periodistas el martes, horas después de confirmar en "Mornings with Maria", de Fox Business Network, que el máximo diplomático estadounidense asistiría. No está claro si la ausencia de Rubio significa que Estados Unidos había rebajado sus expectativas para las conversaciones después de que Trump dijera el domingo que esperaba que Moscú y Kiev llegaran a un acuerdo esta semana para poner fin al conflicto iniciado hace tres años.

Sin embargo, pocos diplomáticos lo consideran realista dadas las importantes lagunas que quedan. Las expectativas de un avance son escasas, a pesar de la presión de Trump para hacer de este un momento decisivo. "La pelota está en el tejado de Rusia (...). Apoyamos claramente los intentos del presidente Trump de traer la paz (y) los llamamientos de Ucrania para que Rusia se comprometa a un alto el fuego total", dijo un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, no participará en las conversaciones de Londres, pero, en la vía paralela de la diplomacia de Washington con Moscú, se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, esta semana en Rusia, dijo la Casa Blanca. La reunión de Londres es la continuación de una sesión similar celebrada en París la semana pasada, en la que responsables estadounidenses, ucranianos y europeos debatieron las vías para alcanzar la paz.

El objetivo de la semana pasada era que estadounidenses, europeos y ucranianos formularan una postura conjunta tratando de acercar Washington a la posición europea y ucraniana, dijeron diplomáticos europeos.

Sin embargo, algunas de las propuestas de Washington eran inaceptables para los países europeos y para Kiev, dijeron varias fuentes, lo que dejó a las partes divididas. Rubio dijo la semana pasada que el marco estadounidense que él y Witkoff propusieron en París tuvo una acogida alentadora, pero las fuentes dijeron que entre las propuestas de EEUU estaba el reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, un resultado considerado inaceptable por Europa y Ucrania. Más allá de Crimea, quedan otros puntos de fricción importantes, incluida la presión de Rusia para que se levanten las sanciones de la Unión Europea contra ella antes de que terminen las negociaciones, a lo que Europa se opone firmemente, dijeron los diplomáticos. El presidente estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que quiere negociar un alto el fuego en Ucrania antes de mayo, argumentando que Estados Unidos debe poner fin a un conflicto que ha matado a decenas de miles de personas y que corre el riesgo de propiciar una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, que cuenta con armamento nuclear. Europa se ha mostrado cada vez más preocupada por los acercamientos del Gobierno de Trump hacia Moscú, tras el fracaso hasta ahora de los esfuerzos del mandatario para lograr un alto el fuego en la guerra. (Información de John Irish en París, Elizabeth Piper y Daphne Psaledakis en Londres; Erin Banco y Steve Holland en Washington; edición de Humeyra Pamuk y Cynthia Osterman; edición en español de Jorge Ollero Castela)