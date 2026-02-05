Ucrania y Rusia concluyen segundo día de conversaciones de paz; acuerdan intercambio de prisioneros

Por Olena Harmash

KIEV, 5 feb (Reuters) -

Ucrania y Rusia concluyeron el jueves en Abu Dabi el segundo día de conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto más destructivo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, acordando un importante intercambio de prisioneros, el primero de este tipo en cinco meses, informaron fuentes oficiales.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo que las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia habían acordado intercambiar a 314 prisioneros de guerra.

"Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, medidas como esta demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", dijo Witkoff en una publicación en X, en la que describió las conversaciones de paz como "detalladas y productivas".

RUSIA VE PROGRESO Y UN MOVIMIENTO POSITIVO

Tanto Rusia como Ucrania han afirmado también que las conversaciones han sido positivas hasta ahora. Un funcionario ucraniano dijo que las conversaciones habían concluido.

A última hora del miércoles, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, calificó el primer día de conversaciones como "significativo y productivo, centrado en medidas concretas y soluciones prácticas".

El jueves, el enviado ruso, Kirill Dmitriev, afirmó que se habían producido avances y un movimiento positivo en las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, que dura ya cuatro años. También señaló que se estaba trabajando activamente para restablecer las relaciones de Rusia con Estados Unidos, incluso en el marco de un grupo de trabajo sobre economía entre ambos países.

"Los belicistas de Europa, de Reino Unido, intentan constantemente interferir en este proceso, intentan constantemente entrometerse en él. Y cuantos más intentos de este tipo hay, más vemos que se está avanzando definitivamente", dijo Dmitriev.

Rusia ha acusado a los aliados europeos de Ucrania, incluido el Reino Unido, de prolongar la guerra con su apoyo a Kiev.

ACUERDO SOBRE EL INTERCAMBIO DE PRISIONEROS

La agencia estatal de noticias rusa RIA informó más tarde de que Rusia y Ucrania habían intercambiado 157 prisioneros de guerra cada uno, basando su información en el Ministerio de Defensa. También fueron devueltos a Rusia tres civiles de la región de Kursk. El acuerdo sobre el intercambio de prisioneros se conoce tras una larga pausa.

El último intercambio tuvo lugar en octubre de 2025. Los intercambios de prisioneros de guerra fueron los únicos pasos concretos hacia la paz que surgieron de las rondas anteriores de conversaciones entre Ucrania y Rusia que tuvieron lugar el año pasado en Turquía. Cientos de miles de soldados de ambos bandos han muerto, resultado heridos o desaparecido durante casi cuatro años de guerra.

El presidente Volodímir Zelenski dijo esta semana que unos 55.000 soldados ucranianos habían muerto en el campo de batalla. Sin embargo, no dio detalles sobre el número de militares ucranianos heridos o desaparecidos.

El centro de estudios Center for Strategic and International Studies, en Washington, dijo que Rusia había sufrido casi 1,2 millones de bajas durante la guerra. Moscú desestimó el informe por considerarlo poco fiable.

LA PRESIÓN DE TRUMP PARA ENCONTRAR UN COMPROMISO

A pesar de la presión del Gobierno de Trump tanto sobre Kiev como sobre Moscú para que lleguen a un acuerdo, hasta ahora las dos partes no han logrado pactar un alto el fuego. Los soldados rusos lanzaron importantes ataques aéreos contra Ucrania la noche del martes, antes de las conversaciones, y continuaron con ataques menores con drones el miércoles y el jueves.

Como condición previa para cualquier acuerdo, Moscú quiere que Kiev retire sus tropas de toda la región de Donetsk, incluida una línea de ciudades fuertemente fortificadas consideradas como una de las defensas más sólidas de Ucrania.

Ucrania ha afirmado que el conflicto debe congelarse a lo largo de las líneas del frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral de sus fuerzas. Kiev afirma que quiere controlar la central de Zaporiyia.

Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio nacional de Ucrania, incluida Crimea y partes de la región oriental de Dombás, que fueron tomadas antes de la invasión de 2022. Los analistas afirman que Rusia ha ganado alrededor del 1,5% del territorio ucraniano desde principios de 2024.

(Información de Olena Harmash; edición de Daniel Flynn; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Daniela Desantis)